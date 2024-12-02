Özgür Özel'den görevlendirme: Yavuz Oğhan CHP İletişim Koordinatörü oldu

Yayınlanma: 02.12.2024 - 10:00

Güncelleme: 02.12.2024 - 10:12

Gazete Pencere Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Oğhan, CHP Genel Merkez İletişim Koordinatörü oldu.

Oğhan, yeni görevini sosyal medya hesabından duyurdu. Oğhan'ın açıklaması şöyle:

"30 yılı aşkın süredir devam eden gazetecilik maceramda bugün açtığım bambaşka bir sayfanın haberini vermek istiyorum size.

Bugünden itibaren Cumhuriyet Halk Partisi’nde Genel Merkez İletişim Koordinatörlüğü görevini üstleniyorum.

Son beş yılda büyük emeklerle yetiştirdiğimiz Gazete Pencere’de geçen sürecin bundan sonraki bölümünde masanın diğer tarafında olacağım.

Gazete Pencere’de ise bundan böyle Genel Yayın Yönetmeni olarak, gazeteyi birlikte kurduğumuz İzzet Doğan devam edecek.

Kısa sürede Türkiye’nin tanıdığı, takip ettiği bir mecra haline gelen Gazete Pencere’nin bundan sonra da aynı heyecan ve dinamizm ile yayın hayatına devam edişini, okur ve takipçi olarak izlemek bana da gurur verecek.

Sizden de ricam, büyük emek biriktirdiğimiz gazetemizi sahipsiz bırakmamanız. Neticede Gazete Pencere size, CHP'nin iletişimi bana emanet."

Oğhan'la ilgili görevlendirme, CHP Basın grubundan da "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel tarafından, gazeteci Yavuz Oğhan Genel Merkez İletişim Koordinatörlüğü görevine getirilmiştir" ifadeleriyle duyuruldu.