Yılmaz Tunç'tan Özgür Özel'e: 'Sonunuz CHP'nin eski genel başkanı gibi olur'

Yayınlanma: 30.11.2024 - 21:50

Güncelleme: 30.11.2024 - 21:50

Adalet Bakanı Tunç, AKP Kastamonu Merkez İlçe 8. Olağan Kongresi'nde konuştu. Tunç'un hedefinde CHP lideri Özgür Özel vardı.

Tunç, "'Siz, karalama siyaseti yaparsanız milletten destek bulamazsınız. O nedenle siyasette başarılı olamazsınız. O nedenle sonunuz CHP'nin eski genel başkanı gibi olur' diyoruz ama anlamak istemiyorlar" ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç konuşmasını şöyle sürdürdü:

"AK Parti karalama siyasetine 'Hayır' diyor. Bugün CHP'nin eski genel başkanı da yeni genel başkanı da ne eskiden ders çıkardıkları, ne akıllandıkları var. Bu ülkenin kalbinde yer etmiş, milletin sevdalısı olmuş bir lidere her gün hakaret ederseniz, 'Sonunuz böyle olur.' diyoruz. 'Hakaret siyasetiyle bir yere varılamaz, millet hakaret siyasetine sıcak bakmaz, bu sizi bir yere getirmez.' diyoruz. '10 yıldan fazla genel başkanlığı yapıp, çok sayıda seçim geçirip bir yere varamamış eski genel başkanınıza bakın, bugün aynı duruma düşmeyin.' diyoruz.

Bu sefer de diyorlar ki 'Adalet Bakanı olarak siz bunları nasıl söylersiniz. Siz, bize yargı sopasını mı gösteriyorsunuz?' 'Hayır' diyoruz. 'O ifadelerin, o kabul edilemeyecek çirkin sözlerin suç teşkil edip etmediğine karar verecek olan bu ülkenin bağımsız ve tarafsız yargısıdır.' diyoruz. 'Siz, karalama siyaseti yaparsanız milletten destek bulamazsınız. O nedenle siyasette başarılı olamazsınız. O nedenle sonunuz CHP'nin eski genel başkanı gibi olur.' diyoruz ama anlamak istemiyorlar. Çünkü işlerine gelmiyor. Çünkü eser üretmek gibi çünkü icraat yapmak gibi bir dertleri yok. Onların dertleri hep esere karşı gelmek."