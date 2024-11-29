Son Dakika... Özgür Özel hakkında soruşturma!

Yayınlanma: 29.11.2024 - 13:22

Güncelleme: 29.11.2024 - 13:39

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 26 Kasım'da partisinin TBMM’deki grup toplantısında ve bugün Marmara Ceza İnfaz Kurumları önünde yaptığı basın açıklamasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle 'Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' ve 'Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçundan resen soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında gerekli tespitlerin yapılmasının ardından soruşturma evrakı, Özel hakkında fezleke hazırlanması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilecek.

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca 28. Dönem Manisa Milletvekili ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 26/11/2024 tarihinde partisinin TBMM’ndeki grup toplantısında ve 29/11/2024 (bugün) tarihinde Marmara Ceza İnfaz Kurumları önünde yaptığı basın açıklamasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısına yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Alenen Hakaret ve Terörle Mücadele Almış Kişileri Hedef Göstermek suçundan resen soruşturma başlatılmış olup gerekli tespitlerin yapılması akabinde soruşturma evrakı ilgili hakkında fezleke hazırlanması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

ÖZEL NE DEDİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i ziyaretinin ardından yaptığı basın açıklamasında, operasyonda İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Akın Gürlek'in rolüne işaret ederek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Akın Gürlek, cürmün kadar yer yakarsın. Yazıklar olsun ki gücünü diplomandan değil, sahiplerinden, talimat vericilerden alıyorsun. Akın Gürlek, gün gelir Özgür Özel yine burada dimdik durur ama sen yurt dışında kim bilir nereden, sosyal medyadan bize saldırırsın bu sefer ya da o günlerde bu yaptığın hukuksuzlukların cezasını çekersin. Sen bir hukuksuzluğa tabi olsan senin de hakkını biz savunuruz. Buradan Akın Gürlek’e sesleniyorum. Hukuk içine dön, anayasa sınırları içine gir, verilen talimatlarla suç işleme, bundan sonra senin de hukuki ortamdaki güvencen biz olalım. Tövbe et, istiğfar et ve istifa et. Çekil, kamuoyunda de ki, ‘Bir yanlışın içindeydim, pişmanım’. Geleceğinin güvencesi biz olalım. Sana kimse dokunamaz. Eğer bu yaptıklarını itiraf eder ve istifa edersen git, avukatlık yap bir köşede. Onurunla simit sat ama insanların geleceğiyle oynama, bir ülkenin geleceği ile oynama. Aparat olma. Seni uyarıyorum ve bugün Akın Gürlek’te simgeleşen talimatla yargıyı siyasi amaçlarına alet edenlere söylüyorum. Akın Gürlek gibi aparatları kullanarak bizimle baş edemezsiniz. Biz size teslim olmayız, olmayacağız, dimdik ayaktayız. Bundan sonra eğer bu iddianamenin yazılması biraz daha gecikirse hukuki ve siyasi yönden çok daha aktif ve çok daha etkin yollarla bu işle mücadele etmeye devam edeceğiz. Ne yaparsanız yapın, biz haklı bir zemindeyiz.”