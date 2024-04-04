Özgür Özel’den ilk ziyaret CHP’nin 75 yıl sonra kazandığı Manisa’ya: ‘İnancım tamdır’
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ilk ziyareti, partisinin 75 yıl sonra kazandığı Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne oldu.
31 Mart Yerel Seçimleri’nde Türkiye genelinde zaferle ayrılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, belediye ziyaretlerine ilk olarak Manisa’dan başladı. Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’i ziyaret etti.
Özel, hatıra defterine “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanım, partimizin 1977 seçimlerinden sonra ilk kez birinci parti olduğu, 31 Mart 2024 seçimlerinde Manisa Belediyesi'ni, Cumhuriyet tarihinde kazanan ilk Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı olarak ilk ziyareti size yapmanın onur, kıvanç ve heyecanını yaşıyorum. Doğduğumuz, büyüdüğümüz bu güzel şehre, en iyi hizmeti, adil, eşit ve hakkaniyetle vereceğinize inancım tamdır. Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı” mesajını yazdı, hatıra fotoğrafı verdi.
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