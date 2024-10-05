Özgür Özel'den İstanbul'da iki kadının 'vahşice' katledilmesine tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel İstanbul’da öldürülen iki kadına ilişkin mesaj yayımladı. Özel, ”Bu yıl içinde 5 kez akıl hastalığı nedeniyle hastanede tedavi gördüğü belirtilen bir caninin nasıl elini kolunu sallayarak sokaklarda dolaşabildiği konusunda yetkililer açıklama yapmak zorundadır” dedi.

Özgür Özel'den İstanbul'da iki kadının 'vahşice' katledilmesine tepki
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ANKA
Yayınlanma: 05.10.2024 - 00:53

İstanbul'un Fatih ve Eyüpsultan ilçelerinde iki genç kadının öldürülmesini lanetleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün İstanbul'un Fatih ve Eyüpsultan ilçelerinde iki genç kadının canice öldürülmesini lanetliyorum.

Bu yıl içinde 5 kez akıl hastalığı nedeniyle hastanede tedavi gördüğü belirtilen bir caninin nasıl elini kolunu sallayarak sokaklarda dolaşabildiği konusunda yetkililer açıklama yapmak zorundadır.

Artan kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet vakalarının önlenmesi başta olmak üzere suçla mücadele konusundaki sözde zaafiyet siyasidir, politiktir.”

 


Etiketler: #Özgür Özel #Fatih #İstanbul

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