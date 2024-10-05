Özgür Özel'den İstanbul'da iki kadının 'vahşice' katledilmesine tepki
CHP Genel Başkanı Özgür Özel İstanbul’da öldürülen iki kadına ilişkin mesaj yayımladı. Özel, ”Bu yıl içinde 5 kez akıl hastalığı nedeniyle hastanede tedavi gördüğü belirtilen bir caninin nasıl elini kolunu sallayarak sokaklarda dolaşabildiği konusunda yetkililer açıklama yapmak zorundadır” dedi.
İstanbul'un Fatih ve Eyüpsultan ilçelerinde iki genç kadının öldürülmesini lanetleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Özel, şu ifadeleri kullandı:
“Bugün İstanbul'un Fatih ve Eyüpsultan ilçelerinde iki genç kadının canice öldürülmesini lanetliyorum.
Bu yıl içinde 5 kez akıl hastalığı nedeniyle hastanede tedavi gördüğü belirtilen bir caninin nasıl elini kolunu sallayarak sokaklarda dolaşabildiği konusunda yetkililer açıklama yapmak zorundadır.
Artan kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet vakalarının önlenmesi başta olmak üzere suçla mücadele konusundaki sözde zaafiyet siyasidir, politiktir.”
Bugün İstanbul'un Fatih ve Eyüpsultan ilçelerinde iki genç kadının canice öldürülmesini lanetliyorum.— Özgür Özel (@eczozgurozel) October 4, 2024
Bu yıl içinde 5 kez akıl hastalığı nedeniyle hastanede tedavi gördüğü belirtilen bir caninin nasıl elini kolunu sallayarak sokaklarda dolaşabildiği konusunda yetkililer açıklama…
En Çok Okunan Haberler
-
- Başını kesip surlardan aşağı attı, sonra intihar etti
- Yeniden gözaltına alınan şahıslar tutuklandı!
- Garipoğlu'nun otopsisine giren doktor ve savcı konuştu
- Mazhar Alanson'un kızı hayatını kaybetti
- Ünlü hamburger zincirinden 'sağlık' skandalı!
- 'Bu alçakları mahkûm ettireceğim'
- Apple ‘Sinan Ateş’ için ne diyecek?
- Çölün ortasında bulundu, içinden servet çıktı!
- 'Genel Başkanımıza namussuzca ithamlar...'
- 'En güçlü Erdoğancılar bile...'