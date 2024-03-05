Özgür Özel’den 'İYİ Parti' açıklaması: 'Bizi zafiyete uğrattı…'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV’de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel, “İYİ Parti ile işbirliği sandık güvenliği açısından bizi zafiyete uğrattı” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.03.2024 - 22:10
Özgür Özel’den 'İYİ Parti' açıklaması: 'Bizi zafiyete uğrattı…'
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel Halk TV'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel başta İstanbul ve Ankara olmak üzere yerel seçime ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özel ayrıca, “3 Mart tarihi itibariyle partide tartışma kalmadı” diyerek şunları söyledi:

"İstanbul'da Ankara kadar rahat değiliz. Öndeyiz. Ekrem İmamoğlu'nun performansı her geçen gün farkı biraz açıyor.

3 Mart tarihi itibariyle partide tartışma kalmadı. Parti seçim için çalışıyor. Gürsel abiyle bir sorun yaşamayız. Battal İlgezdi ile de yaşamayız.

"BİZİ ZAFİYETE UĞRATTI"

İYİ Parti ile işbirliği sandık güvenliği açısından bizi zafiyete uğrattı. İstanbul örgütümüz o kadar güçlü sandık güvenliği alan bir örgüt ki... Orada bir sıkıntı olmaz.

İlk günden beri Hatay'daki tansiyon Twitter'daki tansiyonun birbirinden farklı olduğunu doğrudan ölçümlerle gördüm. İzmir'de 21 tane aday değiştirmişiz.

Eski ortaklarıma saygılıyım ama geçmiş defterini kapattım. Ben muhalefete muhalefet etmem. İktidarın ekmeğine yağ sürersiniz.

"SOKAKLARA BEKLİYORUZ"

Emeklileri 1 Nisan'dan sonra sokaklara bekliyoruz

"KAPILAR ARDINDA DA GÖRÜŞÜYORLAR"

Partinizle övünebilirsiniz neyiniz var, diye sorsanız şunu söylerim: Bütün partilerle bayramlaşırız. DEM ile görüşmelerimiz siyasi görüşmelerdir. AK Parti Meclis'te arkada sarılır. Hiç sorun değil ama neden kamuoyunda bu insanlar şeytan da arkada canciğer arkadaşsın. Kapalı kapılar ardında da görüşüyorlar. En çok bunu yapan AK Parti'dir. Tarihte ne örnekleri var. Yapmasını da şeytanlaştırmam. Kapının önünde yapana DEM'leniyor. Kapının ardından yapılınca A Haber görmeyince bir şey denmiyor.

Kent uzlaşısı tanımı DEM'in Parti Meclisi'nin tanımıdır.

"KRİMİNAL İLİŞKİLER VAR"

Sinan Ateş'in eşini aradım. Ben CHP Genel Başkanı oldum, sayın Kılıçdaroğlu'nun tutumunu aynen sürdürüyorum, dedim. O cinayetin için bir takım kriminal ilişkiler var. Cinayetin içinde Sinan Ateş'in bir liderlik pozisyonu var.

Bu yürümüyor. Bir savcı biraz ilgili görev yeri değiştiriliyor. Savcı geri çekiliyor. Bir çocuğun kral çıplak diye bağırmasına ihtiyaç mı vardır? Ben jüri olsam atılmayan tweetlere gidilmeyen cenazelere bakarak bulurum faili.

"KIYAMETİ KOPARDILAR"

Pervin Çakar'ın elini öptüm diye kıyameti kopardılar. Bir İsrailli bir Alman opera sanatçısının elini öpünce bir şey yok Kürt opera sanatçısının elini öpünce olay oluyor. Yine gideyim yine öperim.

Yeniden Refah Partisi sayesinde herkes AK Parti'nin ne olduğunu gördü. Dün dost olduğuyla bugün düşman. Bahçeli'ye cibiliyetsiz diyordu. Ne oldu? En çok benim ağrıma gidiyordu o söz."


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