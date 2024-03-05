Emekli yurttaş, Özgür Özel’e feryat etti: ‘Bize yazık günah değil mi?’
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde pazar ziyaretinde bulundu. Burada Özgür Özel’i gören bir emekli ağlayarak, “Ben soba yakamıyorum. Kömürü nasıl alacağım? Bize yazık günah değil mi? Her gün ağlıyoruz böyle” diye isyan etti.
Kırklareli programları kapsamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Lüleburgaz’daki bir pazar yerine de uğradı. Burada yurttaşların sorunlarını dinleyen Özel, sohbet ederek fotoğraf çektirdi. Emekli çok sayıda kişi de Özel’e sevgilerini iletti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesindeki bir pazar yerini gezerek yurttaşların sorunlarını dinledi.
Özgür Özel’e isyan eden bir kadın ağlayarak, “Emekliler sürünüyor. Biz 21 senedir ağlıyoruz. Şu kadar bir karnabahar aldım, 25 lira. Bizler açız. Tezgahlarımız kurulamıyor. Alma gücümüz yok. Biz size güveniyoruz. Allah’ın izniyle başa geleceksiniz. Artık o büyükler, gençlere bıraksınlar. İsyan ediyoruz. Ben soba yakamıyorum. Kömürü nasıl alacağım? Bize yazık günah değil mi? Her gün ağlıyoruz böyle” dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Çanakkale’de korkutan deprem
- Akaryakıta bir zam daha geliyor!
- MetroPOLL'den AKP'yi üzecek anket
- Cemil Tugay, CHP'nin İzmir anketini açıkladı
- Memur ve emeklilerin maaş zam oranı belli oldu
- Gündem olan o sahneye ilişkin ilk kez konuştu
- 'Çanakkale 6.8 ile 7.4 arasında bir depreme gebedir'
- Mehmet Şimşek'e konut kredisi yanıtı
- Murat Kurum'dan bir gaf daha
- Çetin Doğan'ın sağlık durumu hakkında açıklama geldi