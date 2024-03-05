Emekli yurttaş, Özgür Özel’e feryat etti: ‘Bize yazık günah değil mi?’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde pazar ziyaretinde bulundu. Burada Özgür Özel’i gören bir emekli ağlayarak, “Ben soba yakamıyorum. Kömürü nasıl alacağım? Bize yazık günah değil mi? Her gün ağlıyoruz böyle” diye isyan etti.

ANKA
Yayınlanma: 05.03.2024 - 09:38
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Kırklareli programları kapsamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Lüleburgaz’daki bir pazar yerine de uğradı. Burada yurttaşların sorunlarını dinleyen Özel, sohbet ederek fotoğraf çektirdi. Emekli çok sayıda kişi de Özel’e sevgilerini iletti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesindeki bir pazar yerini gezerek yurttaşların sorunlarını dinledi. 

Özgür Özel’e isyan eden bir kadın ağlayarak, “Emekliler sürünüyor. Biz 21 senedir ağlıyoruz. Şu kadar bir karnabahar aldım, 25 lira. Bizler açız. Tezgahlarımız kurulamıyor. Alma gücümüz yok. Biz size güveniyoruz. Allah’ın izniyle başa geleceksiniz. Artık o büyükler, gençlere bıraksınlar. İsyan ediyoruz. Ben soba yakamıyorum. Kömürü nasıl alacağım? Bize yazık günah değil mi? Her gün ağlıyoruz böyle” dedi.


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