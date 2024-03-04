İYİ Parti'den Özgür Özel'e 'Türkiye ittifakı' yanıtı

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'Türkiye ittifakı' açıklamasına ilişkin konuştu. Zorlu, "Biz, kent uzlaşısı gibi kavramları bilmeyiz. Biz ne demlenenlerden ne de demleyenlerden olma düşüncesine sahibiz" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.03.2024 - 16:37
İYİ Parti'den Özgür Özel'e 'Türkiye ittifakı' yanıtı
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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Ahlat Belediyesi önünde konuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Türkiye İttifakı" açıklaması sorulan Zorlu, DEM Parti üzerinden yanıt verdi.

'Kent uzlaşısı' gibi kavramları bilmediklerini belirten Zorlu, "Biz ne demlenenlerden ne de demleyenlerden olma düşüncesine sahibiz" dedi.

"BİZ KARDEŞLİK HUKUKU PROJESİYİZ"

Yerel seçimlerde 'en iyi çıkış yapan parti' olacaklarını belirten Kürşad Zorlu, "Biz Türkiye’nin milli merkeziyiz, çünkü biz kardeşlik hukuku projesiyiz" dedi.

Türkiye’nin ağır bir ekonomik krizden geçtiğini vurgulayan Zorlu, “Özellikle son süreçte iktisadi anlamda veri akışları gerçekleşti. Biz de bunları takip ettik. Bunları takip ederek vatandaşlarımızın haklarını arıyor, Meclis’te önergeler vererek, bu rakamlara yönelik olarak emeklinin-emekçinin gelir düzeyinin ne olması gerektiğini haykırıyoruz” şeklinde konuştu.

En az 100 bin öğretmen ataması yapılması çağrısı da yapan Zorlu, mülakat uygulamasının kaldırılması için TBMM’de kanun teklifi verdiklerini hatırlattı ve “Öğretmenlerimizin bu uygulamaya güveni yerle bir olmuştur. TBMM seçim sebebiyle her ne kadar ara vermiş olsa da, iktidar ve muhalefet bir araya gelerek buna karar verirsek bunu gerçekleştirmemiz mümkündür. Mülakat kaldırılmalıdır. Öğretmenlerimizin yeri sınıflarıdır” ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kırklareli Lüleburgaz'da halk buluşmasında açıklamalarda bulunmuştu.

Konuşmasında Türkiye İttifakı vurgusu yapan Özel, "Bu seçimde bütün Türkiye'den, Cumhur İttifakı'nın karşısına bir büyük ittifakı dikmesini bekliyoruz. O ittifakın adı Türkiye İttifakı'dır... Bu ittifakın içinde sosyal demokratlar var. Bu ittifakın içinde muhafazakar demokratlar var, milliyetçi demokratlar var. Geçmiş seçimlerde birlikte olduğumuz ittifak ortaklarımızın kıymetli seçmenlerinin itirazı bitmedi ki ittifakımız bitsin. İtirazları saray düzeninedir, itirazları sömürüyedir, itirazları yolsuzluğadır" ifadelerini kullanmıştı.


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