Özgür Özel'den 'İzmir' açıklaması: '15 gündür bu konuya çalıştım'

Yayınlanma: 30.01.2024 - 13:12

Güncelleme: 30.01.2024 - 13:12

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay oldu. Karşıya Belediye Başkanı olan Tugay'ın ismi dün CHP Parti Meclisi'nden geçti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İzmir adaylarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"YAŞ ORTALAMASI 46'YA İNDİ"

Halk TV’den İsmail Küçükkaya'ya konuşan Özel, "İzmir ve ilçelerindeki belediye başkan adaylarımızın yaş ortalaması 62’ydi, 46’ya indi. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. 9 ilçede kadın adayımız var, bunu da çok önemsiyorum" ifadelerini kullandı.

"LİSTENİN TAMAMINI BİZZAT ÇALIŞTIM"

"Listenin tamamını bizzat çalıştım, 15 gündür özellikle bu konuya çalıştım" diyen Özel, şöyle devam etti:

"Dün aralıksız 22 saat İzmir konusunu değerlendirdim. Bana 6 arkadaşım yardım etti. Pek çok dengeyi gözettik; kadın, yaş, liyakat gibi... Onun dışında Ağrılı, Elazığlı, Konyalı, Tuncelili, Ereğlili başkanlar var."

KARŞIYAKA ADAYI AÇIKLAMASI

Karşıyaka Belediye Başkan adayı Behice Yıldız İşçimenler Ünsal hakkında konuşan Özel, "Karşıyaka’ya çok uzun zaman sonra ilk kez bir Karşıyakalı aday koyduk. Karşıyaka adayımızın dedesi Karşıyaka Spor Kulübünü kuran isimlerden" ifadelerini kullandı.