Hilafet-laiklik çatışmasına doğru mu?

04 Ocak 2024 Perşembe

En büyük tehlikelerden birine doğru mu kayıyor ülke? Öyle gözüküyor.

Filistin’i, Gazze’yi savunmak bahanesiyle, üstelik Karaköy’ü ve Eminönü’nü tabii ki köprüyü de kapsayan tamamen iktidar destekli bir mitinge damgasını vuran, hilafet bayraklarının açılması ve halifelik isteklerinin dile getirilmesi oldu. Milli İrade Platformu imiş düzenleyen, TÜGVA’cılar, Bayraktarcılar ve İsrail’e Gazze soykırımı savaşında her türlü ihracatı yapan iktidarın etekleri altındaki şirketler dahil iyi mi? TÜGVA’cı oğul İsrail’e mal satan sermayeye de boykot çağrısı yapmış.

Üst üste yığılmış, birbirine dolaşık bir platform. Başında, iktidar. Altında hilafetçiler ve her türlü cinsten destekçi.

Şu artık kanıksanmış bir durum: Yargı hilafet çağrılarına suspus.

İktidar hilafete karşı mı?

Hayır veya sanmıyorum.

‘RTE HALİFE’

15 yıldır Saray’ın aktif destekçileri arasında RTE’yi halife olarak gören nitelendiren yok muydu? Vardı. Pankartlar da asılmadı mı? Evet.

2008’lerden itibaren RTE Ortadoğu İslam ülkeleri arasında Müslümanların lideri propagandası ile pohpohlanmadı mı? Bu amaçla Filistinlilerin dramı kullanılmadı mı? “Van Minüt” ile İsrail’e karşı nefret tırmandırıldı, Mavi Marmara sözde yardımı ile Gazze’de onlarca kişi bile isteye İsrail’e kurban verildi (2010).

Mısır’da yoğun örgütlü siyasal İslamcı şeriatçı Müslüman Kardeşler’le kader ve işbirliği de bu politikaların parçası olarak devreye sokuldu.

Eğer bunlar başarılı olsaydı, İslam dünyasının liderliği iddialı bir konuma yükseltilecekti.

Bu hilafet rejimi ve halifelik demek olacaktı.

Artık Müslüman dünyanın lideri olmuş bir politikacıyı herhalde Türkiye de onurlandırır, giydirir, kuşatır, kılıç taktırır, taçlandırırdı!

Tam da geç kalmış akademisyen kılıklı, iktidar destekli biri “seküler hilafet” diye bir zırva yumurtlayıvermesin mi…

TREN KAÇTI

Bunların hepsi iflas etti. Bu anlayış ülkeyi de yedi bitirdi ve çökertti.

Fakat iktidar, tüm tarikatçıları, cemaatçileri besliyor büyütüyor ve onlar da aslında şeriatı ve halifeciliği besliyor toplum içinde.

Bir gerici tarihsel kuşatma sürdürülüyor.

Milli eğitim bakanıyla, adalet bakanıyla ve tüm diğerlerinin destekleriyle...

Sivil toplum örgütleriymiş!... Sevsinler hepsini ve bunu diyenleri...

Bu çabalar ülkede sadece çatışmayı körükleyebilir.

Ülkeyi iyice geriletir, çıkmaza sokar, yoksullaştırır ve daha da çökertir.

Çatışma yaratır...

Yoksa bu mu istenmekte?

Bu potansiyel büyütülüyor.

Böyle bir potansiyel iyice ortaya çıkarsa, artık ne ülke dünkü olur, ne iktidar iktidar...

Ben trenin çoktan kaçtığını görüyorum.

Hilafet yaygaraları ve iktidarın bu yoldaki destekleri, sadece Atatürk’ü büyütüyor ve laik rejimi savunanları ön plana çıkaran sonuç üretiyor.

Yeni bir Aydınlanmanın ateşine körük basıyor.

Fakat iktidar? Saray?

Nereye kadar?