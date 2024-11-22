Özgür Özel'den kayyuma karşı yeni hamle: 414 belediye başkanı CHP'de toplanacak!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tunceli ve Ovacık belediyelerine atanan kayyumların ardından, "30 Kasım’da 414 belediye başkanımızı, kayyım belediyeciliğini ve iktidarın belediyelere yönelik saldırılarını topyekûn göğüslemek üzere Genel Merkezimizde toplantıya çağırdık" açıklamasını yaptı.
İçişleri Bakanlığı, Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün görevden uzaklaştırıldığını ve yerlerine kayyum atandığını açıklamıştı.
CHP lideri Özgür Özel, karara karşı ilk tepkisinde, "Gitmekte olan bir iktidarın son çırpınışlarından azade bir hükmü yoktur" ifadelerini kullanmıştı. Özel, sosyal medya hesabından partisinin kayyum kararlarına karşı yeni hamlesini duyurdu.
"TOPYEKUN GÖĞÜSLEMEK ÜZERE..."
CHP lideri Özel, partisinin 414 belediye başkanını kayyum atamalarına karşı 30 Kasım'da Genel Merkeze çağırdıklarını açıkladı.
Özel'in yaptığı açıklama şu şekilde:
"31 Mart seçimlerinde millet, Türkiye’de bir iktidar değişimi sürecini başlatmıştır. Ancak hükümet, seçilmiş belediye başkanlarına kumpaslar kurarak, yargıyı sopa gibi kullanarak milletin iradesine direnmektedir.
Belediyelere yönelik saldırıları ayrı ayrı değerlendirmiyor, tepkimizi de topyekûn gösterme kararlılığını taşıyoruz.
30 Kasım’da 414 belediye başkanımızı, kayyım belediyeciliğini ve iktidarın belediyelere yönelik saldırılarını topyekûn göğüslemek üzere Genel Merkezimizde toplantıya çağırdık.
Halkın iradesine kafa tutan karşımızdaki bu kötülüğe karşı, sonuna kadar hep birlikte mücadele edecek, gereken tüm adımları hep birlikte atacağız."
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