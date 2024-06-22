CHP üyesine silahlı saldırı… Özgür Özel’den ilk açıklama: ‘Görülen tek şey acizliğiniz ve çaresizliğinizdir’
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP üyesi Şerafettin Bahadır’ın silahlı saldırıya uğramasına ilişkin “Bir kez daha uyarıyorum; bu yaptığınız ne gücünüzü gösterir ne kudretinizi. Görülen tek şey acizliğiniz ve çaresizliğinizdir” dedi.
CHP üyesi Şerafettin Bahadır, Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde dün akşam saatlerinde silahlı saldırıya uğradı. Bahadır'a saldıran kişi gözaltına alındı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şerafettin Bahadır’ın silahlı saldırıya uğramasına ilişkin açıklama yaptı. Özel’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
“BİR KEZ DAHA UYARIYORUM…”
“Kayseri Pınarbaşı’nda 31 Mart’taki seçim sonucunu hazmedemeyip, hakimleri tehdit edip, küfür ve hakaretler ederek seçimi haksız yere tekrar ettiren anlayış, yenilenen seçimde halktan bir kez daha aynı cevabı aldı. Ancak bu cevabı hazmetmek ve halkın mesajını almak yerine, bu kez de suçsuz günahsız bir insana, kız çocuğunun yanında savunmasızken, sopalarla saldırıp kurşun sıktılar. Şunu bilsinler ki; bu yaptıkları ne yiğitliktir ne de mertliktir. Düpedüz acizliktir. Biz, bu saldırıya karşı da metanetli duracak, sakinliğimizi koruyacağız. Gerilimin tırmanmaması, başka çocukların üzülmemesi için elimizden geleni yapacağız. Gereken adımları bu geceden itibaren atmaya başladık. Bir kez daha uyarıyorum; bu yaptığınız ne gücünüzü gösterir ne kudretinizi… Görülen tek şey acizliğiniz ve çaresizliğinizdir.”
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