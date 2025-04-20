Özgür Özel’den Paskalya Bayramı mesajı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tüm Hristiyanların Paskalya Bayramı’nı kutlayarak, “Bu özel günün ülkemize, bu dönem çok ihtiyaç duyduğumuz barış, adalet, hoşgörü ve dayanışma getirmesini diliyorum” dedi.
CHP lideri Özgür Özel, sosyal medya hesabından Paskalya Bayramı’nı kutladı.
Özel'in mesajı şöyle:
"Hristiyan yurttaşlarımız başta olmak üzere tüm Hristiyanların Paskalya Bayramı’nı kutluyor, bu özel günün ülkemize, bu dönem çok ihtiyaç duyduğumuz barış, adalet, hoşgörü ve dayanışma getirmesini diliyorum. Birlikte yaşama kültürümüzü yaşatan tüm yurttaşlarımızla daha aydınlık, daha adil, daha özgür bir Türkiye’yi hep birlikte kuracağız.”
Hristiyan yurttaşlarımız başta olmak üzere tüm Hristiyanların Paskalya Bayramı’nı kutluyor, bu özel günün ülkemize, bu dönem çok ihtiyaç duyduğumuz barış, adalet, hoşgörü ve dayanışma getirmesini diliyorum.— Özgür Özel (@eczozgurozel) April 20, 2025
Birlikte yaşama kültürümüzü yaşatan tüm yurttaşlarımızla daha aydınlık,… pic.twitter.com/yN1cb87vN2
Etiketler: #Özgür Özel #Paskalya Bayramı
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