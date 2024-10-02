Özgür Özel'den 'Selma Ateş' açıklaması: Bahçeli ve MHP her olaydan sorumludur

Yayınlanma: 02.10.2024 - 17:09

Güncelleme: 02.10.2024 - 17:31

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Sinan Ateş davası sırasında Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş'e düzenlenen saldırı üzerine bir açıklama yaptı.

Özel'in sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Dün de ifade ettiğim gibi, siyasi yaşamının en ayıplı konuşmasını yapan Devlet Bahçeli ve Milliyetçi Hareket Partisi bundan sonra Ateş ailesinin başına gelecek her olaydan sorumludur" dedi.

Özgür Özel'in açıklaması şöyle:

"Bugün Sincan'da Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş'e yapılan saldırıyı lanetliyorum.

Bir siyasi partinin genel başkanının açıkça hedef gösterdiği dünkü konuşmasıyla bu saldırı şüphesiz ilintilidir.

Dün de ifade ettiğim gibi, siyasi yaşamının en ayıplı konuşmasını yapan Devlet Bahçeli ve Milliyetçi Hareket Partisi bundan sonra Ateş ailesinin başına gelecek her olaydan sorumludur.

Ankara'nın orta yerinde bir cinayetin üzerindeki sır perdesi kaldırılmasın diye bir siyasi partinin fiziksel saldırılara dönecek dozda ağır tehdit ve hakaretlere tevessül etmesini ayıplıyorum.

Yaratılan bu iklime rağmen gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak, bu suikast aydınlanacak azmettiriciler de cezalarını çekecektir."