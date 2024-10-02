Sinan Ateş davasında karar açıklandı: Tetikçiye ağırlaştırılmış müebbet

Yayınlanma: 02.10.2024 - 16:46

Güncelleme: 02.10.2024 - 18:06

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davada karar çıktı.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

TETİKÇİYE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Savunmaların ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti, tetikçi Eray Özyağcı’yı ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve Selman Bozkurt'a yönelik ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan ise 13 yıl hapis cezasına mahkum etti.

Tetikçi Eray Özyağcı’nın cinayet yerine götürüldüğü motosikleti kullanan Vedat Balkaya’ya ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve müşteki Selman Bozkurt'a yönelik ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan ise 13 yıl hapis cezası verildi.

DOĞUKAN ÇEP VE TOLGAHAN DEMİRBAŞ'A AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Cinayetin azmettiricisi olduğu iddiasıyla yargılanan Doğukan Çep, ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

Cinayetin ardından Eski Ülkü Ocakları Başkanı ve dönemin Mersin Milletvekili MHP'li Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına alınan azmettirici Tolgahan Demirbaş, ‘tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

Mustafa Uzunlar’a ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan 15 yıl ceza verildi.

MHP'li avukat Serdar Öktem hakkında ise tahliye kararı verildi.

Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Çağlar Zorlu, Aytaç Ataç'a beraat, Caner Güney'in de tahliyesine karar verildi.

Cinayet Büro Eski Amiri Mustafa Ensar Aykal'ın dosyasının ayrılmasına tutukluluğunun devamına karar verildi.

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın özel kalem müdürü ve yardımcısı Emre Yüksel'e 18 yıl hapis cezası; tetikçiyi Özyağcı'yı Ankara'ya getiren özel harekat polisleri Aşkın Mert Gelenbey ile Murat Can Çolak'a 18'er yıl hapis cezası verildi.

Erdem Karadeniz ve Osman Bayraktar bulgu yetersizliğinden beraat etti.

Alper Atay’a suçluyu kayırma suçundan 2 yıl hapis cezası verildi.

Kararlar oy birliği ile alındı.

AYŞE ATEŞ'TEN KARAR SONRASI İLK AÇIKLAMA: 'İNTİKAM DEĞİL, ADALET İSTİYORUZ'

Karar sonrası konuşan Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, şu ifadeleri kullandı:

"Burada yapılan yargılamada ayakçılar yargılandı. Pensilvanya ise işte Pensilvanya, dışarıda elini kolunu sallayarak dolaşanlardır! Oturdukları kürsülerden, suçluları yargılatmamak için bize parmak sallıyorlar. Bunu bugün yaşadık. Biz intikam değil, adalet istiyoruz. Bizim hatamız adalet istemek mi? Sussaydık onlar çok mutlu olacaktı herhalde. 'Ayşe Ateş yurt dışına kaçacak' diye iddialar var. Hiçbir yere gitmiyorum. Sonuna kadar adalet yürüyüşünü, her bir suçlu cezasını bulana kadar devam ettireceğim. Şimdi beklesinler bir dahaki dosyada görüşeceğiz onlarla. Ben o dosyanın açılması, iddianamenin hazırlanması için elimden gelen her şeyi yapacağım. Göreceğiz bakalım el mi yaman bey mi yaman!"

EMNİYET MÜDÜRÜ SALDIRI HAKKINDA BİLGİ ALMAYA GELDİ

Davadan çıkan karar sonrası Sincan Emniyet müdürü, karar öncesi yaşanan saldırı olayı için bilgi almaya ve Sevda Ateş, Selma Ateş’in şikayetleri için işlem yapmaya geldi.

Rapor için cezaevindeki hastaneye geçildi. Ortam sakinleştiğinde aile açıklama yapacak.

Mağdurlar ve şikayetçiler: Selma Ateş Kazanç, Sevda Ateş Yörükoğlu, Merih Kazanç.

"TORBACILAR KADAR DEĞERİNİZ YOK"

Ayşe Ateş, kararın açıklanmasının ardından salonda sanıklar Togahan Demirbaş ve Emre Yüksel'e yönelik bağırarak, "Sattılar sizi. Torbacılar kadar değeriniz yok. Yatacaksınız o cezaları. Sorumluları açıklayın" dedi.