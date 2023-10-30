Özgür Özel'den sert mesaj: 'İlk işim sağcı danışmanların katını boşaltmak olacak'

Yayınlanma: 30.10.2023 - 17:27

Güncelleme: 30.10.2023 - 17:27

38. CHP Olağan Kurultayı’na az bir zaman kaldı. Kurultayda CHP Genel Başkanlığı için yarışan Özgür Özel, bugün Zonguldak’taydı.

İl Başkanlığı’nda konuşan Özel, yeni bir sosyal demokrat anlayışla ortaya çıkacaklarını söyledi, “CHP, bütün demokratik hakların kullanılmasının garantisi olacaktır. Mücadelemiz önce birinci parti olma ve iktidarı devralma mücadelesidir” dedi.

Aydın-Efeler’de KYK yurdunda asansör düşmesi sonucu bir öğrencinin hayatını kaybetmesiyle ilgili konuşan Özel, “Bu, bütün Türkiye’yi yasa boğdu. İnsanların nasıl öldüğüne bakarsanız, o ülkenin nasıl bir ülke olduğunu görürsünüz. Türkiye, tuhaf ölümler ülkesi, kabul edilemez ölümler ülkesi. Türkiye, can kayıplarından sonra insanların belli meseleleri tartıştıkları ama daha sonra gündemden çok hızlı düştüğü ve maalesef ölümlerden ders alınmayan bir ülke” diye devam etti.

İMAMOĞLU VE KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞMESİNİ DEĞERLENDİRDİ

Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki görüşmeye ilişkin bir soru üzerine, “Birkaç gündür bu konuyla ilgili bilgiler geliyor. Bana resmi olmayan şekilde, bu konuya nasıl bakacağımızla ilgili bir düşünce sorulur oldu. İmamoğlu’nun divan başkanı olması en çok bizleri memnun eder. Biz, İmamoğlu’nun divan başkanı olması noktasında bir teklif gelirse, kararı kendisi verecektir. Divan Başkanı olurken, Sayın genel başkanın konuyu bizimle de istişare edeceğini söyledi arkadaşlar. Böyle bir şey olursa kararı Ekrem Bey’e bırakmak üzere elbette olumlu bakarız. Değişim sürecinde Ekrem Bey’in ortaya koyduğu irade son derece kıymetlidir. Değişimciler 100 oy bile alamaz noktasından, başabaş bir noktaya geldiysek, bu süreçte değişimin gücünün gitgide arttığı konuşuluyorsa, değişime karşı olan arkadaşlar ‘Ekrem Bey, Divan Başkanı olsun, anlaşalım’ diyorlarsa, bu hem Ekrem Bey’in şahsına duyulan güveni hem de değişimin gücünü gösterir” diye konuştu.

“HAMAS’IN TERÖR ÖRGÜTÜ KABUL EDİLMEMESİNİ REDDEDİYORUZ”

Hamas’ı “terör örgütü” olarak tanımlayan Özel, “Tayyip Erdoğan tarafından Hamas’ın bir terör örgütü kabul edilmemesini tamamen reddediyoruz. Türkiye açısından utanç verici bir yaklaşım olarak değerlendiriyoruz. Hamas, bir terör örgütüdür. Hamas’ın bir terör örgütü olması ve İsrailli sivilleri hedef almış olması ardından İsrail’in başlattığı devlet terörüne asla mazeret olamaz. İsrail’in devlet terörünü de, Hamas terörünü de kınıyoruz. Buradan bir kez daha Filistin’e barış diliyoruz. Bundan sonraki süreçte daha fazla acı haberler almamayı ümit ediyoruz” dedi.

“CUMHURİYET RESEPSİYONDAN GEÇİRİLEMEZ”

Özgür Özel Zonguldak’tan sonra Bolu İl Başkanlığı’na gitti. İktidarın cumhuriyeti unutturmaya çalıştığını söyleyen Özel, “Onların cumhuriyeti unutturmalarına inat, CHP öyle beş yıldızlı otellerde falan değil, kendi baba evinde, olması gereken her yerde, meydanlarda, kendi iktidar alanlarında, sokaklarda cumhuriyete nasıl sahip çıkılacağını göstermelidir, bu iradeyi ortaya koymalıdır. Cumhuriyet resepsiyondan, göstermelik birkaç saatten ibaret bir şeyle 100. yılında kutlanamaz, cumhuriyetin kutlamaları bu şekilde geçirilemez” diye konuştu.

KYK YURDUNDAKİ ÖLÜME YİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Zonguldak programını tamamlayan Özgür Özel, ardından Sakarya’ya geçerek partisinin il başkanlığında partililerle bir araya geldi.

Zonguldak’ta olduğu gibi burada da Aydın’da bir üniversite öğrencisinin KYK yurdundaki asansörün düşmesiyle yaşamını yitirmesine ilişkin konuşan Özel, “Ülkeyi yönetenler istiyorlar ki, öğrenciler devletin yurtlarında, cumhuriyet yurtlarında kalmasın, cemaat yurtlarında kalsın istiyorlar. Dün bütün öğrenciler, Aydın’da ‘Katil KYK’ diye bağırdılar. Evladımızın katili yeterince yurt yaptırmayanlardır, cemaatlere sığınsınlar diye evlatlarımızın barınma sorununu çözmeyenlerdir” dedi.

“SAĞCILARIN KATLARINI BOŞALTACAĞIM”

Partideki değişim tartışmalarına değinen Özel, “Değişim nasıl olacak sorusunun cevabı, elbette ki değişim, gençleşerek olacak, inanarak olacak, mücadele ederek olacak” dedi.

CHP’de yeni ve genç yüzler görüleceğini söyleyen Özel, örgüt kimi görmek istiyorsa onun görüleceğini, örgütün sesini dinleyen bir genel başkan olacağını ifade etti.

Özel ayrıca genel başkan seçildiği ilk gün genel merkezdeki ilk işinin “nereden geldiği belli olmayan” sağcı danışmanların bulunduğu odaları ve katları boşaltmak olduğunu söyledi. Özel, sağcı danışmanlardan boşaltılan katlarda il ve ilçe başkanlarına yer tahsis edileceğini söyledi.

Özel, “Sağcı, kerameti kendinden menkul danışmanlara değil, örgüte yer açacağız” dedi.