Özgür Özel'den Sırrı Süreyya Önder için mesaj: Ömrünü barış yolunda harcadığına şahidiz
CHP Genel Başkanı Özel, yaşamını yitiren Sırrı Süreyya Önder için bir taziye mesajı yayımladı. Özel, “Suçsuz yere hapislere atılsa da zulümler görse de ömrünü barış yolunda harcadığına şahidiz” dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için bir taziye mesajı yayınladı.
Özel, Önder için mesajında "Suçsuz yere hapislere atılsa da zulümler görse de ömrünü barış yolunda harcadığına şahidiz. Türkiye’nin birliği ve kardeşliği için verdiği mücadeleyi başarıya ulaştırmak hepimizin ona borcudur" dedi.
Özgür Özel'in taziye mesajı şöyle:
"TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz.
Suçsuz yere hapislere atılsa da zulümler görse de ömrünü barış yolunda harcadığına şahidiz.
Türkiye’nin birliği ve kardeşliği için verdiği mücadeleyi başarıya ulaştırmak, hepimizin ona borcudur.
Ülkemizin başı sağolsun."
TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz.— Özgür Özel (@eczozgurozel) May 3, 2025
Suçsuz yere hapislere atılsa da zulümler görse de ömrünü barış yolunda harcadığına şahidiz.
Türkiye’nin birliği ve kardeşliği için verdiği mücadeleyi başarıya… pic.twitter.com/ysxnlTvo5o
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