Özgür Özel'den 'Süper Kupa' krizine ilişkin tepki: 'Bu soytarılığa son verin'

Suudi Arabistan'da bugün oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa finali öncesi 'İstiklal Marşı' ve 'Atatürk pankartı' krizi yaşandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel yaşanan krize ilişkin "Yetkilileri uyarıyoruz; bu soytarılığa son verin!" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.12.2023 - 16:09
Özgür Özel'den 'Süper Kupa' krizine ilişkin tepki: 'Bu soytarılığa son verin'
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak olan 2023 Turkcell Süper Kupa maçı öncesi Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün pankartı ve tişörtlerine izin verilmemesi üzerine kriz yaşandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel yaşana krize sosyal medya hesabından tepki gösterdi. 

Özgür Özel şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin Süper Kupa Finali Suudi Arabistan'da oynanmaz demiştik. Dinlemediniz. Riyad'da kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerinin bulunduğu pankarta tahammül edemeyenlerin şimdi İstiklal Marşı'na da izin vermeyeceği bilgileri geliyor.

Kulüplerimizin arkasındayız. Yetkilileri uyarıyoruz; bu soytarılığa son verin!"


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