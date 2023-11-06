'Özgürlük Davası' 9 Kasım'da: Barış Pehlivan hakim karşısına çıkıyor

Yayınlanma: 06.11.2023 - 17:29

Güncelleme: 06.11.2023 - 17:29

Gazeteci Barış Pehlivan, hakkında 2020 yılında açılan ve 3 yıl 9 ay hapis cezası verilen dava kapsamında beşinci kez cezaevine girdi. Denetimli serbestlik yasasından yararlanmasına izin verilmeyen Pehlivan, 9 Kasım 2023 tarihinde hakim karşısına çıkacak.

Pehlivan'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, davaya ilişkin "Biliyorsunuz ki; Cumhuriyet’teki bir yazıma açılan dava gerekçe gösterilerek hapse atıldım. On binlerce suçlunun dışarı çıktığı infaz düzenlemesinden de hakkım olmasına rağmen yararlandırılmadım. Şimdi o davanın günü geldi… 9 Kasım Perşembe saat 13.30’da, Çağlayan Adliyesi’ndeki İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde buluşalım..." ifadeleri yer aldı.

Biliyorsunuz ki; Cumhuriyet’teki bir yazıma açılan dava gerekçe gösterilerek hapse atıldım. On binlerce suçlunun dışarı çıktığı infaz düzenlemesinden de hakkım olmasına rağmen yararlandırılmadım.

Şimdi o davanın günü geldi…

9 Kasım Perşembe saat 13.30’da, Çağlayan… pic.twitter.com/CvuScCQSV6 — Barış Pehlivan (@barispehlivan) November 6, 2023

NE OLMUŞTU?

Yazarımız Barış Pehlivan, daha önce ceza aldığı ve altı ay kaldıktan sonra tahliye edildiği ‘Libya’da şehit olan MİT mensubu' haberiyle ilgili davadan dolayı geçen ağustos ayında yeniden cezaevine girmişti.

Denetimli serbestlik talebi yanıtlanmayan Pehlivan, temmuzda çıkarılan ve Covid-19 izinlisi hükümlülerin tekrar cezaevine girmesini engelleyen düzenlemeden de muaf tutulkmuştu. Pehlivan’ın buna yönelik itirazı da kabul edilmemişti.