Özhaseki için imam hatip okulları: Adama envai çeşit ilim vermişsin ama...
AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, katıldığı imam hatip fen lisesi temel atma töreninde, öğrencilere dini anlatmanın önemine değinirken "Adamı doktor, mühendis, amir, memur yapmışsın ama vatan haini çıkmış, dini, imanı inkar ediyor. Ne anladık o işten?" dedi.
AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AKP'li Melikgazi Belediyesi'nin desteğiyle yaptırılacak Hacı Şükrü Baktır İmam Hatip Fen Lisesinin temel atma töreninde konuştu.
İmam Hatip Okulları Vakfında 1990'lı yıllarda başkan olduğunu söyleyen Özhaseki, imam hatip okulu açılmasına o dönemin valilerinin imza atmadığını ve protokolleri imzalamadığını dile getirip "İmam hatip deyince yan yan bakarlar, 'Nereden çıktı bunlar?' der gibi dışlarlardı" dedi.
Özhaseki, imam hatip okullarını övdüğü ve okulların kendileri için önemini anlattığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
"İmam hatip deyince yan yan bakarlar, 'Nereden çıktı bunlar?' der gibi dışlarlardı. Halbuki ilim iki kanatlı kuş gibidir. Bir taraftan müspet ilimler öğreneceğiz, bir taraftan da dini ilimleri öğreneceğiz ki iki taraflı olsun. Adama envai çeşit ilim vermişsin, doktor, mühendis, amir, memur yapmışsın ama vatan haini çıkmış, dini, imanı inkar ediyor, insanların değerine düşman, gidiyor silah çekiyor, anarşistlik yapıyor. Ne anladık ki o işten. Biz iki türlü bilgiyi de vereceğiz. Hem müspet ilimler hem de manevi ilimleri vereceğiz. Buradan yetişen yavrularımız da halka hizmet edecekler. Eğitimin olduğu yerde arkasından kalkınma, zenginlik, iyilik, nezaket gelir. Eğitimin olmadığı yerde cahillik, gerilik, kötülük gelir."
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