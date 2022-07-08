Özhaseki'den 'Ceceli' anısıyla ilgili yeni açıklama: 'Kabe'den, namazdan haberleri yok...'

08 Temmuz 2022 Cuma, 17:41

AKP Yerel Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ATO Congresium'da düzenlenen toplantıda şarkıcı Mustafa Ceceli’yle ilgili anlattığı anısının gündem olması üzerine yeni açıklama yaptı.

Kurban Bayramı dolayısıyla AKP Kayseri İl Başkanlığı düzenlenen bayramlaşma programında konuşan Özhaseki, “Çok özel bir grup var Türkiye'de. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısının başkanlığında çalışıyor bu ekip. Ben nerede, hangi konuşmada ne söylersem söyleyeyim ellerine alıyorlar. Bazen ben de ‘buradan ne çıkaracaklar' diye merak ediyorum. Örneğin ‘Allah bir' diyorum. Buradan ne çıkabilir ama onlar çıkartıyorlar. Öyle bir grup var" dedi.

"YOK, YOK, YOK..."

Özhaseki şöyle devam etti:

"Benim anlattığım olay şu; gündüz toplantıya gelmeden önce Mustafa Ceceli'yi aradım. ‘Mustafa, sen bana daha önce hacca gittiğini, orada tavaf edemediğini, göğsünde Türk Bayrağı olduğu için hacılar gelip, Türk Bayrağını öptüğünü, sonra da seni de tutarak Kabe'ye dönüp, Recep Tayyip Erdoğan'a hep birlikte dua ettiğinizi bundan dolayı da tavafı rahat yapamadığını söylemiştin hatırladın mı' dedim. Kendisi de ‘hatırlamaz olur muyum? Ağabey o benim için önemli bir olay, size de anlattım ben bunu' dedi. ‘Akşam bir toplantımız var ve Cumhurbaşkanımız da orada olacak. Senin adını vererek anlatabilir miyim' dedim. ‘Bunda kötü bir şey yok. Anlat ağabey' dedi. Ben de orada anlatırken bir müddet önce diye anlattım."

Konuşmasına anısıyla ilgili "bir müddet önce" diye başladığını ama sanki bugünmüş gibi eleştirildiğini belirten Özhaseki, eleştirenleri "Dün akşam Twitter'da baktım bayrak başka bir hale uçuyor. Neden? Kabe'den haberleri yok, namazdan haberleri yok, müslüman insanın değerlerinden haberleri yok. Yok, yok, yok... Orada garip insanlarımızın Cumhurbaşkanına dualarından da haberleri yok. Onu öğreniyorlar, hoşlarına gitmiyor" diyerek hedef aldı.

Özhaseki konuşmasında Mustafa Ceceli'nin kendisinin aile yakını olduğu bilgisini de verdi.