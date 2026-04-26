Özlem Çerçioğlu: Özgür Özel ile muhatap olmayacağım, suç duyurusunda bulunacağım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün partisinin Genel Merkezinde belediye başkanlarını ağırladı.

Burada tutuklu Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile görüşmesini anlatan Özel, CHP'den AKP'ye transfer olan Özlem Çerçioğlu hakkında konuştu.

Özel, "Dün Mustafa Bozbey gözümün içine bakarak söyledi. 'Ya AKP'ye katıl, ya hapse atıl' demişler. Bir tanesi bu tehditlere karşı topukladı. Aydın'da sokağa çıkamıyor" dedi.

ÇERÇİOĞLU'NDAN YANIT GELDİ

AKP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, Özel'in sözlerine yanıt verdi.

TV100'e açıklamalarda bulunan Çerçioğlu, Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulunacağını ifade etti.

Çerçioğlu, “Ben her gün sokaktayım. Törenlerdeyim, düğünlerdeyim. Bir başkanın sokağa çıkmaması mümkün mü? Aydın Kariyer Günleri’nde binlerce gençle, öğrencilerle beraberdim" dedi.

Çerçioğlu, "Özgür Özel ile muhatap olmayacağım, kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağım" ifadelerini kaydetti.