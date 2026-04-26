Özlem Çerçioğlu: Özgür Özel ile muhatap olmayacağım, suç duyurusunda bulunacağım

Özlem Çerçioğlu: Özgür Özel ile muhatap olmayacağım, suç duyurusunda bulunacağım

26.04.2026 09:29:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Özlem Çerçioğlu: Özgür Özel ile muhatap olmayacağım, suç duyurusunda bulunacağım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, "Tehditlere karşı topukladı, AK Parti’ye katıldı. Şimdi Aydın’da sokağa çıkamıyor” sözleri ile eleştirdiği AKP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, konuyu yargıya taşıyacağını duyurdu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün partisinin Genel Merkezinde belediye başkanlarını ağırladı.

Burada tutuklu Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile görüşmesini anlatan Özel, CHP'den AKP'ye transfer olan Özlem Çerçioğlu hakkında konuştu.

Özel, "Dün Mustafa Bozbey gözümün içine bakarak söyledi. 'Ya AKP'ye katıl, ya hapse atıl' demişler. Bir tanesi bu tehditlere karşı topukladı. Aydın'da sokağa çıkamıyor" dedi.

ÇERÇİOĞLU'NDAN YANIT GELDİ

AKP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, Özel'in sözlerine yanıt verdi.

TV100'e açıklamalarda bulunan Çerçioğlu, Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulunacağını ifade etti.

Çerçioğlu, “Ben her gün sokaktayım. Törenlerdeyim, düğünlerdeyim. Bir başkanın sokağa çıkmaması mümkün mü? Aydın Kariyer Günleri’nde binlerce gençle, öğrencilerle beraberdim" dedi.

Çerçioğlu, "Özgür Özel ile muhatap olmayacağım, kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağım" ifadelerini kaydetti.

AKP'ye geçen Özlem Çerçioğlu'nun başkan vekilleri CHP'den seçildi
AKP'ye geçen Özlem Çerçioğlu'nun başkan vekilleri CHP'den seçildi AKP'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun yönettiği belediye meclisindeki başkan vekilliği seçimlerinde CHP'nin gösterdiği adaylar seçildi.
Özlem Çerçioğlu'ndan, Özgür Özel'e miting sonrası jet yanıt: 'İftiraların hesabını yargı önünde verecek'
Özlem Çerçioğlu'ndan, Özgür Özel'e miting sonrası jet yanıt: 'İftiraların hesabını yargı önünde verecek' Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Kuşadası’nda yaptığı açıklamalara sert tepki göstererek, iddiaların asılsız olduğunu öne sürdü ve Özel'in ifadelerini yargıya taşınacağını duyurdu.
Çerçioğlu’nun AKP’ye geçişi sonrası şirketi Jantsa’ya ‘VIP’ statü!
Çerçioğlu’nun AKP’ye geçişi sonrası şirketi Jantsa’ya ‘VIP’ statü! CHP’den AKP’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun aile şirketi Jantsa, ilk kez “Dış Ticaret Sermaye Şirketi” (DTSŞ) listesine alındı. Bu statüyle birlikte şirkete sağlanan ayrıcalıklar dikkat çekti.