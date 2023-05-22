Yayınlanma: 22.05.2023 - 15:32

Güncelleme: 22.05.2023 - 15:32

Gazeteci Özlem Gürses'in YouTube'daki programına konuk olan Sinan Oğan, soyadının yanlış yazılmasına çok sinirlendi. Soyadı ekrana 'Oğlan' olarak yansıyan Sinan Oğan, program sahibi Özlem Gürses'e tepki gösterdi. Sinan Oğan'dan özür dileyen Özlem Gürses'in kim olduğunu ve kariyerini merak ediyor. Peki, Özlem Gürses kimdir, nereli, kaç yaşında? Özlem Gürses ne iş yapıyor? Özlem Gürses, Sinan Oğan'dan neden özür diledi? İşte, Özlem Gürses hakkında merak edilenler...

ÖZLEM GÜRSES KİMDİR?

Özlem Gürses, 18 Ağustos 1970 tarihinde Gürcü kökenli bir anne ve Kırşehirli bir babanın kızı olarak doğdu. İlköğretim ve lise öğrenimini Ted Ankara Koleji'nde tamamladı. Ardından ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'ne girmeye hak kazandı. Aynı bölümde yüksek şeref öğrencisi ve bölüm birincisi olarak ODTÜ Mimarlık Bölümü’ne yatay geçiş yaptı. Mimarlık Tarihi programında Yüksek Lisans yaparken geçirdiği bir trafik kazası onu İstanbul’a ve medya dünyasına taşıdı.

ÖZLEM GÜRSES KARİYERİ

Özlem Gürses, ATV Haber Merkezi’nde muhabir olarak başladığı medya kariyerine Star’da Gece Hattı ve Kırmızı Koltuk’la devam etti. Bu süre içinde pek çok siyasetçi, bakan, Başbakan ve Cumhurbaşkanları’yla özel röportajlar yaptı, muhabirlik yıllarında ise sayısız özel haber yaptı. 1998-1999 yılları arasında Star TV'de hafta içi her gece ve haftasonu geceyarısı 12'den sonra 'Gece Hattı' adlı programını sundu.

Ufuk Güldemir’in kurduğu Habertürk TV’de 20. Saat, 13 Ajansı, Bildiğin Gibi Değil, Burası Haftasonu, Habertürk Gündem programlarını hazırladı ve sundu.

Kanal 1 Ana Haber’in hem haber müdür yardımcısı hem de ekran yüzüydü. Ratinglerde 90-100 aralığında devraldığı Ana Haber Bülteni’ni ilk 20 arasına yükseltti. Aynı kanalda Özlem Gürses’le Bakış ve Şahane Çocuklar programlarının yapımcısı ve editörüydü.

Skytürk’te Özlem Gürses’le Çizgi Dışı programında pek çok saygın ve ünlü ismi konuk olarak ağırladı.

TV8’de ve Habertürk TV’de Vivet Kanetti Uluç ve Ayşe Böhürler ile birlikte sunduğu 3YÜZ’ün özgün format yaratıcısı ve editörüydü. TV8’de ayrıca gazeteci Mustafa Karaalioğlu ile beraber “Her Pazar Açıkça” tartışma programını hazırladı ve sundu.

NTV’de yayımlanan “Mimarlık ve Yaşam” kuşağının da yaratıcısı ve ekran yüzüydü.

DİALOG Anlatım ve İletişim Okulu’nda “Haber Yazımı ve Spikerlik” ile “TV Program Yapımcılığı” derslerini, İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde “Röportaj Teknikleri” derslerini verdi. Özlem Gürses, son dönemde kurum ve profesyonel yöneticilere medya ilişkileri konusunda koçluk yapmaktadır. Ayrıca Medya İlişkileri Eğitimi ve Etkili İletişim Teknikleri konularında ders vermeye devam etmektedir.

2011 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Santralistanbul’un Basın ve Halkla İlişkiler Ofisi'ni de yönetti.

2013-2020 yılları arasında Artı Bir TV'de ana haber sunuculuğu ve haber müdürlüğü yapan Gürses 2020-2022 yılları arasında çalıştığı Halk TV'de hafta sonu ana haber bülteni ve hafta içi program sunuculuğu yaptı.

Türkiye'nin önde gelen iş insanları ile yaptığı röportajları içeren Bazen Olmaz: Başarısızlık Hikayeleri isimli bir kitap yayınladı.