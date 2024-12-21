Gözaltına alınmıştı... Özlem Gürses adliyeye sevk edildi!
Youtube kanalında sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında re’sen soruşturma başlatılan ve gözaltına alınan gazeteci Özlem Gürses, Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Özlem Gürses’in Youtube hesabından yaptığı açıklamalarla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hakkında ’terör örgütü’ benzetmesi yaptığı iddiasıyla soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında Ankara’da gözaltına alınan Gürses, İstanbul’a getirildi. Gürses, Emniyet'teki ifadesinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.
Etiketler: #gözaltı #Özlem Gürses #Gazeteci #Çağlayan Adliyesi
En Çok Okunan Haberler
-
- Almanya'da 'Noel pazarına' araçlı saldırı
- Gazeteci Özlem Gürses gözaltına alındı
- 'Neredeyse 2 hafta oldu'
- Tel Aviv’i balistik füze ile vurdular
- Yoğun bakımdaki Emre'den acı haber
- 'Kanlı Noel' saldırganı hakkında neler biliniyor?
- Otel ve villa yapılacak
- Üniversiteden skandal ilan
- 10 milyon dolarlık ödülü kaldırdılar!
- 'Ekonomist Erdoğan'ı sordu, yanıt İmamoğlu oldu!