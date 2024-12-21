Gözaltına alınmıştı... Özlem Gürses adliyeye sevk edildi!

Youtube kanalında sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında re’sen soruşturma başlatılan ve gözaltına alınan gazeteci Özlem Gürses, Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

Gözaltına alınmıştı... Özlem Gürses adliyeye sevk edildi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.12.2024 - 14:32

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Özlem Gürses’in Youtube hesabından yaptığı açıklamalarla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hakkında ’terör örgütü’ benzetmesi yaptığı iddiasıyla soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Ankara’da gözaltına alınan Gürses, İstanbul’a getirildi. Gürses, Emniyet'teki ifadesinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.


Etiketler: #gözaltı #Özlem Gürses #Gazeteci #Çağlayan Adliyesi

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