Özlem Vural'la beraber CHP'den istifa etmişti: Meclis üyesi, belediye şirketine yönetici yapıldı!

17.10.2025 12:25:00
CHP'den AKP'ye geçen Beykoz Belediyesi Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, kendisiyle birlikte CHP’den istifa eden Belediye Meclisi Üyesi Uğur Gökdemir’i belediye şirketine yönetim kurulu üyesi olarak atadı.

Beykoz Belediyesi Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in CHP’den istifasının ardından meclis üyeleri Murat Uzun ve Uğur Gökdemir de partiden ayrıldıklarını duyurdu. 

AKP’ye geçen Gürzel, Gökdemir'in belediye iştirakı BEYTAŞ'ın yönetim kurulu üyeliğine getirilmesine 'olur' verdiğine ilişkin yazıyı belediye Meclisi’ne gönderdi. Görevlendirme Beykoz Belediyesi Ekim Ayı Meclisi’nde kabul edildi.

Komisyon raporuna göre Gökdemir, şirket yönetiminde “Belediye başkanlığını" temsil edecek. Gökdemir, şirketin olağan genel kurulunun ardından 30 Ekim’de göreve başlayacak.

BirGün’den İsmail Arı'nın haberine göre, Gökdemir, huzur hakkı alıp almayacağını bilmediğini belirterek, görevlendirme için “Başkan’ın takdiri” demekle yetindi.

Hakkındaki iddialar

CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da bulunduğu 10 kişi hakkında iddianame hazırlanmıştı. Gökdemir’in adı iddianamede, “oyunu 100 bin TL karşılığında satmakla” suçlanıyordu.

