Özlem Zengin açıkladı: AKP'den HDP'ye bir ziyaret daha yolda
AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, partisinin 'türban serbestisi' teklifiyle ilgili HDP'ye yine ziyarette bulunacaklarını açıkladı.
AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, özel bir televizyon kanalında siyasetin gündemindeki konularla 2023 genel seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Partisinin türban serbestisini anayasal güvenceye alan teklifine ilişkin muhalefet partileriyle bir görüşme daha yapmayı düşündüklerini belirten Zengin, bu kapsamda HDP'ye de yeniden gideceklerini bildirerek "Genel Kurul'da HDP'yle Meclis'in işleyişi anlamında yapmamız gereken bütün diyalogları yerine getiriyoruz. Meclis'te HDP'nin başkanvekili var. Buradaki ilişki zeminlerini doğru yerine oturtmak lazım. Hiç ilişki kurmamak değil, hangi zeminde hangi saikle nasıl iletişim kurduğunuz çok önemli. Meclis'in üçüncü büyük grubu. Bunları zaten Meclis'te yapıyoruz" diye konuştu.
Zengin sözlerine şöyle devam etti:
"Ben, bugüne kadar hiçbir siyasi partinin 'yasaklayalım' dediğini görmedim. Bizim amacımız sadece ve sadece sorunu çözmek. 400'ün üzerinde bir reyle geçerse, doğru olan referanduma götürmemektir. Artık itiraz olmayan bir konu olsun. Bu konunun tescilini Meclis yapsın istiyoruz. Referanduma gitmeden çözüleceğini düşünüyorum."
"SEÇİM NİSANDAN SONRA"
AKP'li Özlem Zengin, "seçimler ne zaman yapılacak" sorusuna yanıt olarak ise "Seçim nisandan sonra olacak. Mayıs'ta olursa buna erken seçim denmez. Seçim öne gelirse de 1-2 hafta gelebilir" ifadelerini kullandı.
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