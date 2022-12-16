Yaban hayatına ev sahipliği yapan 'Sarıçam Ormanları' beyaza büründü
Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki karla kaplanan ünlü sarıçam ormanları dronla görüntülendi.
Doğu Anadolu'da, Ardahan ile Kars'ın Sarıkamış ilçesi sınırlarından başlayarak kuzeyde Erzurum'un Şenkaya ilçesi sırtları ile güneydeki Aras Vadisi arasında kalan Süphan Dağı çevresine kadar uzanan sarıçam ormanları, uçsuz bucaksız görüntüsüyle büyülüyor.
Boz ayı, vaşak, kurt, tilki başta olmak üzere birçok yaban hayvanına doğal yaşam alanı sunan sarıçam ormanlarını, önceki günlerde etkili olan karla beyaz örtü kapladı.
Eşsiz manzaralarını karla taçlandıran sarıçam ormanları, dronla görüntülenirken amatör fotoğrafçı Caner Özcan, kış aylarında Sarıkamış'ın daha bir güzelleştiğini söyledi.
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