Yaban hayatına ev sahipliği yapan 'Sarıçam Ormanları' beyaza büründü

AA
16 Aralık 2022 Cuma, 18:07
<p>Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki karla kaplanan ünlü sarıçam ormanları dronla görüntülendi.</p>

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki karla kaplanan ünlü sarıçam ormanları dronla görüntülendi.

<p>Doğu Anadolu'da, Ardahan ile Kars'ın Sarıkamış ilçesi sınırlarından başlayarak kuzeyde Erzurum'un Şenkaya ilçesi sırtları ile güneydeki Aras Vadisi arasında kalan Süphan Dağı çevresine kadar uzanan sarıçam ormanları, uçsuz bucaksız görüntüsüyle büyülüyor.</p>

Doğu Anadolu'da, Ardahan ile Kars'ın Sarıkamış ilçesi sınırlarından başlayarak kuzeyde Erzurum'un Şenkaya ilçesi sırtları ile güneydeki Aras Vadisi arasında kalan Süphan Dağı çevresine kadar uzanan sarıçam ormanları, uçsuz bucaksız görüntüsüyle büyülüyor.

<p>Boz ayı, vaşak, kurt, tilki başta olmak üzere birçok yaban hayvanına doğal yaşam alanı sunan sarıçam ormanlarını, önceki günlerde etkili olan karla beyaz örtü kapladı.</p>

Boz ayı, vaşak, kurt, tilki başta olmak üzere birçok yaban hayvanına doğal yaşam alanı sunan sarıçam ormanlarını, önceki günlerde etkili olan karla beyaz örtü kapladı.

<p>Eşsiz manzaralarını karla taçlandıran sarıçam ormanları, dronla görüntülenirken amatör fotoğrafçı Caner Özcan, kış aylarında Sarıkamış'ın daha bir güzelleştiğini söyledi.</p>

Eşsiz manzaralarını karla taçlandıran sarıçam ormanları, dronla görüntülenirken amatör fotoğrafçı Caner Özcan, kış aylarında Sarıkamış'ın daha bir güzelleştiğini söyledi.

<p><br data-mce-bogus="1"></p>


<p><br data-mce-bogus="1"></p>


Sarıçam ormanları Kars Orman

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler