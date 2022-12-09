Öztürk Yılmaz: Bıçak yaralarım çok derin, tedavim evde sürecek
Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, bıçaklı saldırıya uğramasının ardından kaldırıldığı hastaneden taburcu edildi. Yılmaz, “4 tane bıçak yarası aldım. Bıçak yaralarım çok derin. Tedavim evde sürecek. Korkmuyorum. Bu devir dönecek. Siz beni yaraladınız ya... Bu devir dönecek. Ben, bunun öcünü sizden alacağım. Adaylığımla, cumhurbaşkanlığı adaylığımla alacağım. Programlarımı aksatmayacağım” dedi.
Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, bıçaklı saldırıya uğramasının ardından kaldırıldığı hastaneden bugün taburcu oldu.
Yılmaz, “4 tane bıçak yarası aldım. Bıçak yaralarım çok derin. Tedavim evde sürecek. Korkmuyorum. Bu devir dönecek. Siz beni yaraladınız ya... Bu devir dönecek. Ben, bunun öcünü sizden alacağım. Adaylığımla, cumhurbaşkanlığı adaylığımla alacağım. Programlarımı aksatmayacağım” dedi.
"1,5 MİLYON DOLARIN KAÇ TL YAPTIĞINI ARAŞTIRIYOR"
Yılmaz, hastane önünde şu açıklamaları yaptı:
- Olayın nasıl olduğunu epey bir zamandır biliyorsunuz. Bir tane şahıs, bizim sevenimiz olarak geldi. 2-3 dakika yanımda kaldı. Kahve ikram etmek istediğim anda, arkamda kaldı, bıçağı çekip boynumdan vurmak istedi. 4 tane bıçak yarası aldım. Bıçak yaralarım çok derin. Tedavim evde sürecek.
- Acz içinde olan şahsın ifadesi geldi. İfadesinde şunu söylüyor: Devlet büyüklerimize son derece yapmış olduğum eleştiriler nedeniyle bana saldırı gerçekleştirmek istediğini ve beni cezalandırmak istediğini yazmış. Tuzluca’dan gelmiş. Ne hikmetse, millet dolmuş parası bulamazken uçakla İstanbul’a gidiyor. Kendisi çağrılıyor. İstanbul’dan otobüsle tekrar Ankara’ya geliyor. Ankara’da bazı planlar yapıyor. Gelip, devlet büyüklerine yapmış olduğum eleştirinin öcünü alabilmek için beni bıçaklıyor, öldürme teşebbüsünde bulunuyor. Ve yine polis kayıtlarına geçen ifadesinde; son birkaç gün içinde, 1,5 milyon doların kaç TL yaptığını araştırıyor, telefonda.
"HEPİNİZE MEYDAN OKUYORUM, ÇIKIN KARŞIMA BAKALIM"
- Polis, bunu soruyor, doğru dürüst bir açıklama yapamıyor. 1,5 milyon dolar karşılığında cinayeti gerçekleştirmek için anlaştığını, bizatihi itiraf ediyor. ‘Devlet büyükleri’ dediği kişiler kimmiş? Kongremde Erdoğan’a eleştiride bulundum; Dışişleri Bakanı’na, Savunma Bakanı’na, İçişleri Bakanı’na eleştiride bulundum. Ne demek istiyor? Biz aptal değiliz. Ben, Musul’u yaşamış insanım. Bunun ne olduğunu anlıyorum. Nereden talimat aldıkları belli.
- Bir siyasi parti başkanı, cumhurbaşkanı adayı, seçime girme yeterliliğini almış bir parti başkanı… Ve bu parti başkanı, kendi ofisinde bıçaklı saldırıya uğruyor, ağır yaralanıyor. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı açıklama yapmıyor. İçişleri Bakanı kınama yapmıyor. Yok. Sağlık Bakanı tek bir açıklama yapmıyor. Meclis Başkanı da aramıyor, kınama yayınlamıyor. Ne anlayacaksınız?
- Erkekseniz kendimiz karşıma çıkın. Bana katillerinizi, seri katillerinizi göndermeyin. Ben, Musul’u yaşamış bir insanım. Korkmuyorum. Bu devir dönecek. Siz beni yaraladınız ya... Bu devir dönecek. Ben, bunun öcünü sizden alacağım. Adaylığımla, cumhurbaşkanlığı adaylığımla alacağım. Programlarımı aksatmayacağım. Hepsine, hepinize meydan okuyorum. Çıkın karşıma bakalım.
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