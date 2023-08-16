Denizli AKP'de 6 ilçe başkanı istifa etti

Yaklaşan yerel seçimler öncesi kongre süreci hazırlıklarını sürdüren AKP Denizli İl Başkanlığı'nda 6 ilçe başkanı görevlerinden istifa etti.

İHA
Yayınlanma: 16.08.2023 - 09:28
Denizli AKP'de 6 ilçe başkanı istifa etti
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2024 yılında yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde AKP teşkilatlarında kongre süreçleri işlemeye başladı. Bu çerçevede AKP Denizli İl Başkanlığı'nda 6 ilçe başkanı görevlerinden istifa etti.

AKP’de istifa eden isimler arasında Kale İlçe Başkanı Bilal Tıkım, Çardak İlçe Başkanı Nazif Korkmaz, Bekilli İlçe Başkanı Abdurrahman Akdoğan, Babadağ İlçe Başkanı Suat Kaçamaz, Acıpayam İlçe Başkanı Fikret Gümüş ve Serinhisar Belediye Başkanı Cemal Kobaş’ın isimleri bulunuyor.


AKP Denizli istifa

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