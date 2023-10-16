‘Partiden ayıracağım’ tartışması: Öztrak da Özel'e yanıt verdi

Yayınlanma: 16.10.2023 - 17:48

Güncelleme: 16.10.2023 - 17:48

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

CHP Sözcüsü Öztrak, CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kim kongrelerden sonra parti aleyhine konuşursa, partiyi televizyonlarda tartışılır hale getirirse, kimse kusura bakmasın onu partiden ayıracağım" sözlerini eleştirmesine de yanıt verdi.

Öztrak, Özel'in "Daha yapılmamış kurultaydan, kurultay sonrası kapı önüne koymaları değil, baba evinin kapılarını açmayı vadediyorum" sözlerine şu cevabı verdi:

"Genel Başkanımızın kastettiği parti disiplinidir. Kurultaydan sonra partide kaosa yol açabilecek açıklamalara izin verilmemesi hususunun partinin kurumsal yapısını korumaya dönük olduğu partilerimiz tarafından anlaşılmıştır. Bunu en iyi bilmesi gereken sayın Özel'dir. Disiplinin olmadığı hiçbir örgütün ayakta kalamayacağını en iyi sayın Özel'in bilmesi gerekir."