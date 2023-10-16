Kılıçdaroğlu 'partiden ayırırım' demişti: Özgür Özel'den yanıt geldi!

Yayınlanma: 16.10.2023 - 12:58

Güncelleme: 16.10.2023 - 12:58

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Adayı ve Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin Eskişehir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Burada basın açıklaması yapan Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kim kongrelerden sonra parti aleyhine konuşursa, partiyi televizyonlarda tartışılır hale getirirse, kimse kusura bakmasın onu partiden ayıracağım" sözlerine yanıt verdi.

Özel şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Genel Başkan diyor ki 'kurultayı yapacağız, ondan sonra konuşanı kapının önüne koyacağım.' Birincisi kurultaydan sonra kimin genel başkan olacağına CHP'nin üyeleri, CHP'nin üyelerinin yetkilendirdiği delegeleri karar verecek. Kurultaydan sonra tek sesliliğe ihtiyaç var, bunu zaten bütün delegelerimiz sağlayacak. Bir genel başkan seçecekler, onun arkasında siyaset yapmak parti ahlakının gereğidir. Ama daha yapılmamış kurultaydan, kurultay sonrası kapı önüne koymaları değil, baba evinin kapılarını açmayı vadediyorum."