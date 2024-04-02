Partiler ve bağımsız adaylar hangi ilçelerde en yüksek oy oranına ulaştı?

31 Mart'ta gerçekleşen yerel seçimlerde pek çok ilk yaşanırken; 3'tan fazla ilçe belediye başkanlığı kazanan partiler ile bağımsız adayların en yüksek oy oranına ulaştığı ilçeler de belli oldu.

AA
Yayınlanma: 02.04.2024 - 13:00
Partiler ve bağımsız adaylar hangi ilçelerde en yüksek oy oranına ulaştı?
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Yerel seçimde partilerin ve bağımsız adayların en yüksek oy aldığı bölgelere belli oldu.

Buna göre, DEM Parti belediye başkanlığı seçiminde Diyarbakır Lice'de 86,08'lik, CHP ise Urla'da yüzde 70,52'lik oy oranına ulaştı.

AKP'nin ise en yüksek oy aldığı yer Siirtt'in Tillo ilçesi oldu. AKP, Tillo'da belediye başkanlığı seçiminde yüzde 76,81'lik, MHP ise Kayseri Özvatan'da 70,14'lük oy aldı.

Konya Yalıhüyük Yeniden Refah Partisi'nin (YRP), Isparta Gelendost İYİ Parti'nin, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun memleketi Sivas Şarkışla ise BBP'nin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanlığını en yüksek oy oranıyla kazandığı ilçeler oldu.

Üçten fazla ilçe belediye başkanlığı kazanan partiler ile bağımsız adayların en yüksek oy oranına ulaştığı ilçeler şöyle:

  • AKP - İdham Aydın - Siirt/Tillo: %76,81
  • AKP - Hüseyin Sinan Acar - Yalova/Termal: %75,71
  • AKP - Yusuf Yalçuva - Ordu/Kumru: %73,88
  • CHP - Selçuk Balkan - İzmir/Urla: %70,52
  • CHP - Mesut Kösedağı - İstanbul/Kadıköy: %68,78
  • CHP - Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu - İstanbul/Bakırköy: %67,72
  • MHP - Halit Demir - Kayseri/Özvatan: %70,14
  • MHP - Yaşar İbaş - Giresun/Yağlıdere: %66,69
  • MHP - Mehmet Eroğlu - Nevşehir/Acıgöl: %66,27
  • DEM Parti - Dilek Diyar Özer  - Diyarbakır/Lice:  %86,08
  • DEM Parti - Şadiye Kırmızıgül - Hakkari/Yüksekova:  %78,75
  • DEM Parti - Gülbin Şahin Dağhan - Mardin/Nusaybin: %75,38
  • YRP - Mehmet Ali Yılmaz - Konya/Yalıhüyük: %59,51
  • YRP - Sezai Çelikten - Sivas/Gemerek: %58,91
  • YRP - Muhammet Septioğlu - Elazığ/Palu:  %58,78
  • İYİ Parti - Mustafa Özmen - Isparta/Gelendost:  %56,98
  • İYİ Parti  - Atilla Öztürk - Çanakkale/Lapseki: %56,66
  • İYİ Parti - Osman Koç - Kayseri/Tomarza: %54,61
  • BBP - Kasım Gültekin - Sivas/Şarkışla: %55,47
  • BBP - Fatih Kök - Erzincan/Refahiye: %54,06
  • BBP - Mehmet Vardar - Konya/Halkapınar:  %52,84
  • Bağımsız - Sadık Sefer  - Konya/Hüyük: %53,13
  • Bağımsız - Adem Ceylan - Ankara/Çamlıdere: %49,56
  • Bağımsız - Hüseyin Dündar - Samsun/Çarşamba:  %42,96

EN DÜŞÜK OY ORANIYLA KAZANILAN İLÇE BELEDİYESİ BAHÇESARAY

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde en düşük oy oranıyla kazanılan ilçe belediyesi ise Van'ın Bahçesaray ilçesi oldu. DEM Parti adayı, Bahçesaray'da yüzde 21,33'lük oy oranıyla belediye başkanı seçildi.

En düşük oy oranıyla kazanılan 3 ilçe belediyesi şöyle:

  • AKP - Şehmus Karamehmetoğlu - Diyarbakır/Çermik: %25,66
  • Bağımsız - Mahmut Dal - Adana/Saimbeyli: %23,72
  • DEM Parti - Ayvaz Hazir - Van/Bahçesaray: %21,33

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