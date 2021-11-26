Barış Pehlivan: "Askere neye imza attırdıklarının farkında değiller"
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bildirisinde, "Ekonomi politikalarını hayata geçirme sürecinde karşılaştığı ve karşılaşabileceği sınamalar ile tehditler değerlendirilmiştir" ifadeleri tepki çekti. Kararı değerlendiren gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, 12 Eylül'ü ve AKP'nin askeri vesayet söylemini hatırlatarak, "Sözde mücadele ettiğiniz şeyi niye yapıyorsunuz" dedi.
Merkez Bankası'nın aldığı faiz indirimi kararı sonrasında Türk Lirası tarihi düzeyde değer kaybetmiş, bunun üzerine ülke çapında gösteri yürüyüşleri ve protestolar düzenlenmişti. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan MGK'nın ardından yayımlanan bildiride, "Ekonomi politikalarını hayata geçirme sürecinde karşılaştığı ve karşılaşabileceği sınamalar ile tehditler değerlendirilmiştir" ifadeleri kullanılmıştı.
Halk TV'de, Gökmen Karadağ'ın sunduğu "Açıkça" adlı programda konuşan gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, karara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Pehlivan, askerlerin de katılımcı ve imzacı olduğu MGK bildirisinde ekonomi politikalarından bahsedilmesine tepki gösterdi. Pehlivan, FETÖ'nün kumpas davalarını hatırlatarak, "On yıl boyunca bu ülkenin subaylarını Silivri'ye atmak için MGK'nın askeri vesayetinden hem Erdoğan hem AKP yöneticileri, hem yandaş medya konuşmadı mı? Ne oldu" dedi.
12 EYLÜL'Ü HATIRLATTI
"Niye ben bu ülkenin subayından, generalinden ekonomi politikalarına dair imzalı bir metin görüyorum. Bugüne kadar eleştirdiğiniz, sözde mücadele ettiğiniz şeyi niye yapıyorsunuz?" diye konuşan Pehlivan, "Bakın 12 Eylül Darbesi'nin yapılma gerekçesi olarak Kenan Evren'in yazdığı cümleye. 'Ekonomi kötü gidiyordu onun için darbe yaptım' diyor. Askere neyin altına imza attırdıklarının farkındalar mı" ifadelerini kullandı.
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