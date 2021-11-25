Soylu’nun itirafına SBK cephesi ne diyor?

25 Kasım 2021 Perşembe

Sezgin Baran Korkmaz’ın telefonu şimdi nerede?

Bu soru Türkiye’deki bazı kişileri halen uykusuz bırakıyor.

Bir yakınından dinlemiştim, SBK tutuklanınca ünlü ekran yüzleri telaşlanmıştı. Öyle ya, telefonun içindekiler ortaya çıkmasın istiyorlardı. Ne acı, telefonun akıbetini öğrenmek isteyenlerden biri de devletin televizyon kanalındandı. SBK’yi övdüğü sosyal medya mesajlarını kendisi silmişti ama ya o telefondaki yazışmalar ne olacaktı?

Uykusuz kalanlar için bu sorunun yanıtını öğrendim. Ama önce...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un Meclis’teki tartışmasını okudunuz, izlediniz.

Bakan Soylu, SBK’nin firardan hemen önce kendisiyle görüşmesine dair şunu dedi:

“Biz bir şey yaptık, devletin bütün kurumlarıyla beraber... Sayın Özkoç, aklınızın yetmediği şudur: Türkiye uluslararası bir operasyona gelirken, devletin bütün kurumlarıyla yukarıdan aşağıya öyle bir karar aldık, meselenin içerisine öyle bir daldık ki Amerika’yı da açığa düşürdük, bize kumpas kuranları da açığa düşürdük.”

Şimdi... Süleyman Soylu’nun CHP’li Özkoç’a verdiği yanıtta bir nokta çok dikkat çekiciydi: “Devletin bütün kurumlarıyla yukarıdan aşağıya öyle bir karar aldık, meselenin içerisine öyle bir daldık ki...” Böylesi konularda AKP’lilerin kendisini güvence altına aldığı savunma sistemi yine devreye giriyordu. Soylu, “Ne yaptımsa Erdoğan’ın talimatıyla yaptım” demeye getiriyordu. Peki, Sezgin Baran Korkmaz cephesi bu sıcak itirafa ne diyordu? Yanıt için SBK’nin avukatı Murat Volkan Dülger’i aradım. Süleyman Soylu’nun açıklamasında ne demek istediğini sordum. Avukat Dülger şöyle yanıt verdi: “Hiçbir fikrim yok. Ne demek istediğini yorumlayamıyorum.” “Peki, hakkında karapara aklama soruşturması yürütülen müvekkilinizle İçişleri Bakanı neden görüşür” diye sordum. “Bilgim yok. Bu soruşturma bilerek görüşülüyorsa siyasilerin sorumluluğuna da gitmek gerek” yanıtını aldım.

VEYİS ATEŞ SORUŞTURMASI AÇILDI



Avukat Dülger’e göre, şu an Avusturya’da tutuklu olan SBK’nin akıbeti Şubat 2022’de belli olacak. Yani Türkiye’ye mi ABD’ye mi iade edileceği o zaman netleşecek. “Hukuken Türkiye haklı, siyaseten ABD kuvvetli” diye de ekliyordu SBK’nin avukatı. Dedim ya, o çok merak edilen telefonu sordum. İçinde akçeli görüşmelerden doğum günü videolarına kadar çok tartışılacak kayıtların olduğu iddia edilen SBK’nin sır deposunu... SBK’nin bizzat avukatına dediğine göre, kendisini gözaltına alan Avusturya polisi telefonuna da el koymuştu. Şimdi de Avusturya savcılığının elindeydi. Hangi ülkeye iade edilirse o ülkenin yargı makamının kararıyla içeriği incelenebilecekti. Kuşku yok ki Türkiye’de uykusu kaçanlar SBK’nin ABD’ye iade edilmesini istemiyor. Zira kirlerinin gün yüzüne çıkmasına orada engel olamayacaklarını biliyorlar. Ve son bir sıcak bilgi... Hani televizyoncu Veyis Ateş’in Sezgin Baran Korkmaz için arabuluculuk yaptığı ortaya çıkmıştı ya... Hani Ateş’in SBK lehine durumu çevirmek için kendisinden 10 milyon Avro istediği gündeme gelmişti ya... Hani hakkındaki iddialarla ilgili Ateş suç duyurusunda bulunacağını söylemişti ya... 1- Veyis Ateş kendisini tanıyan gazetecilere “Suç duyurusunda bulundum” diyormuş. 2- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Veyis Ateş hakkındaki iddialarla ilgili bir soruşturma başlatmış. Soruşturma resen mi yoksa Ateş’in başvurusuyla mı açıldı, henüz net değil. Öğrendiğime göre savcılık, avukat Volkan Dülger’den SBK ile Ateş’in telefon kayıtlarının orijinalini ve konuya dair ek bilgi istemiş. Avukat Dülger ise kendisinde bir kayıt olmadığını, müvekkilinin Avusturya’da tutuklu olduğunu savcılığa iletmiş. Sözün özü... SBK dosyası daha uzun bir süre gündemimizde kalacağa benziyor. Kalsın da!

