Merdan Yanardağ'ın avukatı Bilgütay Hakkı Durna'dan itiraz: Savcılık montajı yok saydı

Yayınlanma: 29.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 29.06.2023 - 03:00

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında; “4 soru 4 yanıt” programında silahlı terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili sözleri nedeniyle “suçu ve suçluyu övme” ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamalarıyla soruşturma başlatılmıştı.

Yanardağ önceki gün “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla tutuklanırken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Yanardağ’ın 26/06/2023 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde ve 27/06/2023 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızda müdafileri huzurunda alınan savunmalarında, soruşturmaya konu söz ve açıklamaların montajlanmış olduğu yönünde bir iddiada bulunulmamıştır” açıklamasını yaptı.

‘BÜTÜNÜ İZLEMELERİ YETMEDİ’

Yanardağ’ın avukatı Bilgütay Hakkı Durna, savcılık açıklaması sonrası Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, “Tutanaklar ortada, anlamı olmayan bir açıklama. Emniyet’teki ve mahkemedeki sorgu aşamasında hem montaj kelimesi geçiyor hem de cımbızlandığından söz ediliyor. Videonun parçalandığı ve parçaların bir araya getirildiğini de ifade ettik. Üstelik tutanaklar onlarda da var. Bizim baştan beri onlara söylediğimiz şu: ‘Bütünü izleyin. Çünkü soruşturmayı yanlış başlattınız.’ Ertesi gün savcılığa videonun tamamını sunduk. Savcılıkta da mahkemede de videonun bütünü izlendi ancak tutuklama kararı yine 26 Haziran’da parçalanmış videoya dayanıyor” dedi.

Sosyal medyaya sunulan montajlanmış videonun dahi bir suç teşkil etmediğini belirten Durna, “Bir soruşturma maddi gerçeklere ulaşmak için yapılır ve maddi delilleri kullanmaları gerekir. Öyle kaynağı ne olduğu belli olmayan bir delille soruşturma yürütülmez. Bunu kendileri yapması gerekiyordu ancak biz delilleri sunduk” açıklamasını yaptı.

‘BAĞLAMINDAN KOPARILMIŞ’

Savcılık açıklamasının tersine Yanardağ, Emniyet’teki ifadesinde sözlerinin bağlamından koparılarak kesildiğini şöyle belirtmiş: “Yukarıda okumuş olduğunuz cümleler bana aittir. Ancak bu sözlerimin öncesi ve aralarında kesilen bölümler mevcuttur. Bu sözlerim cımbızlanmış ve bağlamından koparılmıştır. Bu yayın içerisinde ben AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu’na eleştiride bulundum... Bu sözlerim montajlanan videolarda yer almayıp, çıkartılan bölümlerdir.”

Durna, Emniyet’teki ifadesinde “Müvekkilimin sözlerinin cımbızlandığını beyan ettiği programın RTÜK kaydının tamamını savcılık makamına sunacağız” dedi.

LİNÇ KAMPANYASI

Yanardağ savcılıkta verdiği ifadelerde sözlerinin cımbızlandığını tekrarlayarak “Montaj video üzerinden linç kampanyası yapıldı. Güdümlü bir operasyon olduğu anlaşılmaktadır. Kaçma şüphesi söz konusu olamaz, serbest bırakılmayı talep ediyorum” dedi.