Pendik 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Pendik'te seçimi kim kazandı? Pendik Belediye başkanı kim oldu?

Pendik seçim sonuçları yurttaşlar tarafından merak ediliyor. 31 Mart 2024 yerel seçimde Pendik'te hangi aday ne kadar oy aldı? Pendik Belediye başkanı kim oldu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:23
Pendik 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Pendik'te seçimi kim kazandı? Pendik Belediye başkanı kim oldu?
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Pendik yerel sonuçları 2024 için geri sayım başladı. Seçmenler 31 Mart Pazar günü büyükşehir belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belirlemek için oy kullandı.

PENDİK BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

AKP

Ahmet Cin

CHP

Süleyman Tarık Balyalı

İYİ Parti

Süleyman Turan

Yeniden Refah

Fahrettin Karakurt

Zafer Partisi

Kürşat Dağ

Saadet

İsmail Haskul

Memleket

Kağan Tangör

Büyük Birlik

Adem Karslı

HÜDA PAR

Erdal Almalı

DEVA Partisi

Mustafa Yılmaz

Gelecek Partisi

Murat Keleş

PENDİK'DE SEÇİMİ KİM KAZANDI?

Sandıklar açılıp oy sayımına başlandıktan sonra ilk veriler Yüksek Seçim Kurulu'nun duyurusuyla birlikte paylaşılacak. YSK'nin açıklaması sonrası haberimiz güncellenecektir.


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