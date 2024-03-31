Pendik 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Pendik'te seçimi kim kazandı? Pendik Belediye başkanı kim oldu?
Pendik seçim sonuçları yurttaşlar tarafından merak ediliyor. 31 Mart 2024 yerel seçimde Pendik'te hangi aday ne kadar oy aldı? Pendik Belediye başkanı kim oldu?
Pendik yerel sonuçları 2024 için geri sayım başladı. Seçmenler 31 Mart Pazar günü büyükşehir belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belirlemek için oy kullandı.
PENDİK BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?
AKP
Ahmet Cin
CHP
Süleyman Tarık Balyalı
İYİ Parti
Süleyman Turan
Yeniden Refah
Fahrettin Karakurt
Zafer Partisi
Kürşat Dağ
Saadet
İsmail Haskul
Memleket
Kağan Tangör
Büyük Birlik
Adem Karslı
HÜDA PAR
Erdal Almalı
DEVA Partisi
Mustafa Yılmaz
Gelecek Partisi
Murat Keleş
PENDİK'DE SEÇİMİ KİM KAZANDI?
Sandıklar açılıp oy sayımına başlandıktan sonra ilk veriler Yüksek Seçim Kurulu'nun duyurusuyla birlikte paylaşılacak. YSK'nin açıklaması sonrası haberimiz güncellenecektir.
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