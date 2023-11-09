Personel alımında 'cemaat' iddiası

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda dün, İçişleri Bakanlığı ve bağlı kurumlarının 2024 bütçesi görüşüldü.

Sefa Uyar
Yayınlanma: 09.11.2023 - 03:00
Personel alımında 'cemaat' iddiası
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CHP’li Evrim Karakoz, grup adına yaptığı konuşmada, yurttaşların demokratik haklarını kullanarak yaptıkları eylemlere müdahale edildiğini, izin verilmediğini vurgulayarak “İktidarın eleştirilmesine asla izin vermiyorsunuz, adeta AKP’yi vatandaştan koruyorsunuz” dedi.

Tarikat ve cemaat iddiasında da bulunan Karakoz, “FETÖ’cü hain darbe girişiminden sonra AKP iktidarının ders aldığını düşünsek de gelinen noktada ders alınmadığını görüyor, İçişleri Bakanlığı’nın personel alımlarının cemaatler ve tarikatlar arasında paylaştırıldığını gözlemliyoruz” diye konuştu. 

4.6 MİLYON GÖÇMEN 

Yerlikaya, 1 Ocak-1 Kasım arasında organize suç örgütlerine düzenlenen 370 operasyonda 5 bin 411 şüphelinin gözaltına alındığını, bunların 1800’ünün tutuklandığını, 1 uluslararası, 13 ulusal, 33 bölgesel, 253 yerel organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Yerlikaya, Türkiye’de bulunan Suriyelilere ilişkin “Toplam 4 milyon 643 bin 986 düzenli göçmen bulunuyor” diye konuştu. 



TBMM TBMM Plan Bütçe Komisyonu içişleri bakanlığı CHP Evrim Karakoz

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