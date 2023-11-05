İsmailağa cemaatinden Acun Ilıcalı'ya boykot çağrısı: 'Bunca bebek katledilirken...'

Yayınlanma: 05.11.2023 - 10:08

Güncelleme: 05.11.2023 - 11:14

İş insanı Acun Ilıcalı, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarıları karşısında sessiz kaldığı ve sahibi olduğu TV 8 kanalında İsrail destekçisi firmaların reklamına yer verdiği iddiasıyla İsmailağa cemaatinin hedefi oldu.

Cemaatin sosyal medyada öne çıkan isimlerinden biri olan, Müdafa-i İslam adlı grubun lideri Erdem Özveren, TV 8'in boykot edilmesi çağrısında bulundu.

Özveren, TV 8 kanalında yayınlanan "Master Şef" programının jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu'nun kanalda bir temizlik markasının reklamını yaptığı videodan görsele yer verdiği paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Muhabirlikten medya patronluğuna, İngiltere'de futbol kulüplerini satın almaya kadar uzanan Acun Ilıcalı ne hikmetse bunca bebek çocuk katledilirken zulme tek kelime ses çıkaramıyor! Aynı Acun'un kanalı boykot edilen markaları kanalında reklam ediyor."

Özveren paylaşımını "#Tv8Boykot" etiketiyle tamamladı.

Özveren bir başka paylaşımında da, yine aynı programın jürilerinden Mehmet Yalçınkaya'nın İsrail ürünü olduğunu öne sürdüğü bir cips markasının reklamını TV 8'de yapmasına tepki gösterdi.

Özveren bu paylaşımında da TV 8'e boykot çağrısını "Sosyal medyada insanlar günlerdir soykırımcı İsrail'in ürünlerini boykot etmek için uğraşırken Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8 bangır bangır İşgalci İsrail mallı Doritos'u övüyor! Filistin için bir henüz bir desteği de bulunmayan Acun Ilıcalı ve TV 8 boykot edilmeli!" diyerek dile getirdi.