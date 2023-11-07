Cumhuriyet'in deprem bölgesinde cemaat torpili mi var sorusuna yanıt aradığı haberine engelleme
Deprem sonrası Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yapılan deprem konutlarından birisinin, Gaziantep'te yaşamayan ve Ocak ayından beri Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı yapan İbrahim Kaya'ya çıkmasına ilişkin haberimize erişim engeli getirildi.
Kayseri 4. Sulh Ceza Hakimliğinin erişim engeli verdiği haberimizde konut kura sonuçlarında İbrahim Kaya'nın adının görüldüğü belgenin ve Kaya'nın Ocak ayında Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı görevine başladığını gösteren Resmi Gazete kararı paylaşılmıştı. Kaya'nın kardeşi Davut Kaya ise Cumhuriyet'e konuşmuştu. Davut Kaya, abisinin Menzil tarikatından olup, siyasi güç ile annesine ait yıkılan evi kendi üzerine gösterip konut sahibi olduğunu iddia etmişti.
Haber, "Deprem Konutlarında Cemaat Torpili Mi" başlığıyla 2 Kasım 2023'te gazetemizde yayımlanmıştı.
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