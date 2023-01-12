Pervin Buldan isim vermeden Altılı Masa'ya seslendi

Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 23:15

Güncelleme: 12 Ocak 2023 - 23:26

Pervin Buldan, HDP tarafından Şişli'deki Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'nde düzenlenen çeşitli yöre dernekleri buluşmasında yaptığı konuşmada, yaklaşık 4-5 ay sonra ülkenin bir seçime gideceğini söyledi. Bunun "tarihi bir seçim" olduğunu, geçmiş dönemlerde yaşanan seçimlere benzemediğini belirten Buldan, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı diye iki ayrı kutbun söz konusu olduğunu dile getirdi.

Burada yaptığı konuşmada Buldan, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki adaletin, demokrasinin, barışın, özgürlüklerin kırıntısının bile kalmadığı ve konuşulmadığı bir dönemde, şimdi herkesin gözünün HDP'nin oylarında olduğu bir dönemde 'acaba hangi tarafı destekleyecek, kime oy verecek Kürtler' dedikleri bir zamanda çıktık dedik ki Emek ve Özgürlük İttifakı kendi adayıyla 'varım, buradayım, burada olmaya devam edeceğim' diyor. Şimdi bunu dedik diye bir sürü tartışma yaşandı.

"İKİNCİ TURA KALMASI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

'AKP'ye kaybetmek üzere kurulan Millet İttifakı'nın yanında olmaktan çekinen bir Emek ve Özgürlük İttifakı' diye adlandırıldık ve Cumhur İttifakına kaybetmenin tek yolunun başka bir tarafı desteklemekten geçtiğini ifade edenler oldu. Vallahi kimse kusura bakmasın sevgili arkadaşlarım, HDP şamar oğlanı değildir ve hiçbir masanın yandaşı da değildir, olmayacaktır. Biz ittifaklarımızla, bileşenlerimizle kendi öz gücümüzle halkımızın desteğiyle ve halkımızın talebiyle kendi adayımızı çıkaracağız ve kendi adayımızın ikinci tura kalması için de büyük bir seferberlikle çalışacağız."

Seçim için bir takvim belirleyeceklerini ve kendi adaylarını kamuoyuna paylaşacaklarını ifade ettiklerini dile getiren Buldan, "Biz Emek ve Özgürlük İttifakı olarak bu hafta sonu 15 Ocak'ta Kartal Meydanı'nda büyük miting gerçekleştireceğiz. Bu miting bir kez daha Türkiye halklarının ortak mücadelesinin, birliğinin ve beraberliğinin bir göstergesi olacak. O yüzden hepinizi bu mitingde bizimle birlikte olmaya, bizimle birlikte görüntü vermeye, sesimize ses olmaya, gücümüze güç katmaya bir kez daha davet etmek istiyorum." diye konuştu.