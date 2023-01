Demirtaş'tan Erdoğan'a açık çağrı

Yayınlanma: 11.01.2023 - 22:01

Güncelleme: 11.01.2023 - 22:01

Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, Twitter hesabundan yaptığı paylaşımda Erdoğan'a seslendi, "Bir dönem daha halkımıza işkence etmene izin vermeyeceğiz" dedi.

25 Eylül 2019 tarihinde Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'ndeki konuşmasından önce moderatöre yarı İngilizce kullanarak "I speech kürsü" sözünü tiye alan Selahattin Demirtaş, "To be or not to be Erdoğan. Yani kürsüye gel ki görem" diye yazdı.

Demirtaş, paylaşımında şunları kaydetti:

"Oy pusulasında hangi seçeneklerin önümüze çıkacağını, son günlerdeki tartışmalar belirleyecek. Şu anda kesinleşmiş tek şey şu: Bu zulüm iktidarından hep birlikte kurtulacağız, işte bunu kimse değiştiremeyecek. Neden mi? Çünkü halk kararını vermiş, bitmiş bu mesele. Oynadığın bütün kirli oyunların, kurduğun bütün tuzakların farkındayız Erdoğan. Ama bir dönem daha halkımıza işkence etmene izin vermeyeceğiz. Nasıl mı? Çünkü halk seni çizmiş, bütün mesele bu. To be or not to be Erdoğan. Yani kürsüye gel ki görem."