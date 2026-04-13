Pervin Buldan: Öcalan Bahçeli'yi çok özel bir yere koydu

DEM Parti İmralı heyeti üyesi ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, iktidarın "Terörsüz Türkiye" adı altında devam ettirdiği süreçle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

T24'ten Cansu Çamlıbel'e konuşan Buldan, süreç kapsamında İmralı'da görüştükleri terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın mesajlarını aktardı.

Buldan'ın aktardığına göre Öcalan, süreçle ilgili olarak özellikle Devlet Bahçeli'nin aldığı inisiyatifen dolayı MHP lideri özel bir önem veriyor. Buldan bu durumu şu sözlerle ifade etti:

"Şöyle söyleyeyim; Sayın Bahçeli’yi bir kere hamlesinden dolayı, atmış olduğu adımdan dolayı çok özel bir yere koydu. Bunu istisnasız her görüşmede ifade ediyor. Ama Sayın Erdoğan’ın da hakkını veren bir yerden söz kuruyor. Sonuçta bu ülkenin Cumhurbaşkanı, sürecin bir tarafı, devletin başı. Sayın Cumhurbaşkanı çok konuşmuyor biliyorsunuz bu süreçle ilgili. Daha bir mesafeli, ketum. Söylemleri, yaklaşımı Sayın Bahçeli kadar değil ama sonuçta bir irade var ortada. Sayın Öcalan bu iradeye saygı duyuyor. Sayın Bahçeli için farklı şeyler söylüyor ama Sayın Erdoğan’ın da bir irade ortaya koyduğunu söylüyor. Sahip çıkmasının önemli olduğunu ifade ediyor. Ama tabii sürecin başından beri Sayın Bahçeli’ye ilişkin çok özel değerlendirmeleri var. Tarihsel olarak nereden nereye geldik. Sayın Bahçeli elinde iple dolaşıyordu, 'idam edilmeli' diyordu. Yani o noktadan bu noktaya gelmesine büyük bir kıymet biçiyor. Çok özel değerlendiriyor."

"ÖCALAN OPERASYONLARDAN RAHATSIZ"

Öcalan'ın CHP'li belediyelere yönelik operasyonlardan da rahatsız olduğunu öne süren Buldan, "Zaman zaman ifade ediyor. Çünkü bu süreç sadece Kürtleri ilgilendiren bir süreç değil. Ya da sadece Kürtlerin geleceğini garanti altına alacak bir süreç değil. Türkiye toplumunun tamamını gelecek zaman içerisinde ilgilendirecek olan bir süreç. Tamam CHP sürece sahip çıkıyor, komisyona üye verdi, komisyondaki üyeleri gerçekten çok büyük katkılar sundular raporun çıkmasına. Sayın Özgür Özel’in açıklamaları ve desteği çok kıymetli bizim açımızdan. Fakat Sayın Öcalan sürece biraz daha sahip çıkmaları gerektiğini düşünüyor. Bazen bunu ifade ediyor. CHP’nin biraz daha cesur adımlar atması gerektiği yönünde sözü var. Ama şimdi bunun yanında tabii ki CHP’nin zorlandığını biliyoruz. Tabanından, kendi seçmeninden baskı altında olduğunu biliyoruz. Kendi PM’si, MYK’sı büyük bir baskı kurdu CHP yönetimi üzerinde. 'Bir taraftan bize bunlar yapılıyor, diğer demokratikleşme adı altında bir süreç yürütülüyor. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu' diyenler var" ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN'LA GÖRÜŞMELERDE GÜNDEM YAPIYORUZ"

Buldan, CHP'ye yapılan operasyonları AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları görüşmede yüzüne söylediklerini ancak her defasında buna sessiz kalındığını ifade etti:

"Biz devletle yaptığımız her görüşmede bunu gündem yapıyoruz. “Somut adım” derken biz bunları kastediyoruz zaten. Ve Cumhurbaşkanı dahil, Sayın Bahçeli dahil her görüşmede toplumun beklentilerini isim isim aktarıyoruz. “Yok” denilmiyor, “hayır” denilmiyor ama yani bir “evet” de yok, bir “tamam” da yok. İşte sıkıntı burada. Belki bir takvime ihtiyaç var. Bir programa ihtiyaç var. Oysaki yasa gerektirmeyen AİHM kararlarının uygulanması ve kayyımların kaldırılması gibi adımların hayata geçirilmesi siyasi iklimi yumuşatacağı gibi esas başlıkların da hızlanmasına vesile olabilir."