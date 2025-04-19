Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder için yazdı, sildi: 'Uyanınca hepsini anlatacağım sana'
DEM Parti Milletvekili Pervin Buldan, tedavisi yoğun bakımda devam eden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile ilgili kimi kesimlere isim vermeden 'sitem' ettiği sosyal medya paylaşımı sildi.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Milletvekili ve İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan, yoğun bakımdaki tedavisi süren Sırrı Süreyya Önder'e ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Buldan, "Üzülenleri de unutmayacağız, sevinenleri de. Uyanınca hepsini anlatacağım sana" dedi.
Ancak Pervin Buldan daha sonra bu paylaşımını sildi.
Buldan'ın paylaşımında şu ifadeler yer alıyordu:
"Hastaneye geleni de unutmayacağız, gelmeyeni de... Telefon açanı da unutmayacağız açmayanı da. Mesaj yazanı da unutmayacağız, yazmayanı da. Uyanınca hepsini anlatacağım sana. Üzülenleri de unutmayacağız, sevinenleri de. Arkandan kuyunu kazanları da, gerçek dost olanları da asla..."
İşte Buldan'ın o paylaşımı:
Etiketler: #Pervin Buldan #Sırrı Süreyya Önder #Dem Parti
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