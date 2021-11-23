Pervin Buldan'dan 'dolar ve AKP' iddiası: Bu nedir biliyor musunuz?

23 Kasım 2021 Salı, 14:59

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla kadın grubunu topladıklarını ifade eden Buldan, iktidarın, "kadınların statüsünün geriletildiği, geri ve erkek sistemleri model aldığını" belirtti.



İktidarın kadın kimliğini hedef alan, kadına yönelik erkek şiddetini teşvik eden politikalar ürettiğini ifade eden Buldan, son bir yıl içerisinde 466 kadının erkek şiddetiyle öldürüldüğüne işaret edip sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu konuda devasa rakamları, korkunç tabloyu burada uzun uzadıya sıralayabilirim ama biz kadınlar iyi biliyoruz ki katledilen kadınlar birer rakam, istatistik verisi değildir, gazetelerin üçüncü sayfa haberi hiç değildir. Katledilen kadın sayısı 466 da olsa, bir tek kadın da olsa bizim için o tek bir kadının yitirilmiş olması aynı anlamı ifade etmektedir. O bir tek kadının kaybı, yeri doldurulamaz bir eksikliktir. Bu ülkede her gün kadınlar katledilirken AKP iktidarının yaptığı, bu katliamları önlemek yerine kadınların yaşam anayasası olan İstanbul Sözleşmesi'nden keyfi bir şekilde çekilmek oldu. Danıştay, erkek oy çoğunluğuyla İstanbul Sözleşmesi'nden geri çekilmeyi hızlıca onayladı. Yetmedi İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkan kadınları 'sapkın' ilan etme haddini de kendilerinde gördüler. Başak Cengiz'e çekilen kılıcı tutan el ile kadınlara 'sapkın' diyen dil aynıdır, aynı zihniyete sahiptir."

"BU 12, AKP'NİN İLK SEÇİMLERDEKİ ALACAĞI OY ORANIDIR"

Ekonomide yaşanan gelişmelere değinen Buldan, "Büyük düşünür, büyük ekonomi yazarı dün yine söz etti, konuştu. Batırdığı ekonomiyi her zamanki gibi yine dış güçlere bağladı. Dolar yine fırladı" dedi.

Buldan, rekorun ve doların çıkışının tek nedeninin, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her gün konuşması olduğunu ileri sürerek, "Konuşmasa rekor olmayacak, dolar yükselmeyecek belki de Türkiye daha fazla refaha ulaşacak ama bir türlü durmuyor. Konuştukça kendi ülkesinin ekonomisini batıran bir tek adam yönetimi varken dış güçlere hiç gerek yok, siz yetersiniz" diye konuştu.

Dolar kurundaki artışa değinen Buldan, "Bugün kur 12'yi de geçti. Bu nedir biliyor musunuz? Bu 12, AKP'nin ilk seçimlerdeki alacağı oy oranıdır. Bunun müjdesini buradan size veriyorum. AKP'ye de hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Seçim barajının 7'ye indirilmesini çok isteyen küçük ortakları da doların altında kaldı. Onlara da hayırlı olsun diyoruz ve seçimlerde her iki partinin de alacağı oy oranları şimdiden bellidir" iddiasında bulundu.