Pervin Buldan'dan 'istifa' isyanı: Enkazdan binlerce insanın daha çıkmasını mı bekliyorsunuz?

Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 17:31

Güncelleme: 18 Şubat 2023 - 17:55

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Şanlıurfa’ya giderek Birecik, Suruç ilçeleri ile kent merkezinde yürütülen çalışmaları inceledi.

Buldan’a; görevinden alınan ve yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı Berdan Öztürk eşlik etti. İncelemelerin ardından Buldan, Türk ve Öztürk, Birecik’teki yardım merkezinde açıklama yaptı.

TÜRK: DUYARSIZ BİR DEVLETİN HALKA GÖRDÜĞÜ REVA BUDUR

Ahmet Türk, “Çok canlarımızı kaybettik. Kaybettiğimiz canlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Ancak görebildiğimiz kadarıyla bu felaketin üstüne bir de iktidar, devletin felaketi eklendi. Eğer devletin engellemeleri olmasaydı inanın ki halkımız büyük bir dayanışma içinde birbirini sahiplenerek yaralarını sarabilirdi. Ancak iki gün devletin ortada olmaması ve sonrasında STÖ’lere müdahale etmesi maalesef ölümlerin artmasına neden oldu. Duyarsız bir devletin halka gördüğü reva budur” dedi

'Dayanışma' vurgusu yapan Türk, “İnanıyoruz ki, geleceği bütün acılara rağmen en doğru şekilde kurabilmek için hepimiz canla başla çalışacağız. Sivil toplum örgütlerinin, partimiz HDP’nin her ile birinci günde yetişmiş olması, bizler açısından çok önemlidir. Sivil toplum örgütlerimiz, dost partilerimiz ve gerçekten yüreği yanan insanların ilk günden harekete geçmesi bizi mutlu etmektedir. Halkların birbiriyle kucaklaştığı bir süreci de yaşadık” diye konuştu.

Türk, “Ama bugün bile sivil toplum örgütlerini, halkla diyalog kuranları tehdit eden bir mantıkla karşı karşıyayız. Geçen gün AKP Sözcüsü Ömer Çelik, ‘Biz her şeyi not alıyoruz’ diyor. Hâlâ halkı tehdit eden, can kurtarmak isteyenleri tehdit eden bir devletle karşı karşıyayız” sözleriyle AKP’yi eleştirdi

BULDAN: HÂLÂ İKTİDARIN GİTMEDİĞİ BÖLGELER, GİREMEDİĞİ KÖYLER VAR

Pervin Buldan, “Depremin olduğu ilk günden itibaren bütün kurullarımızla birlikte depremzedelerle olmaya çalıştık. Onların yaralarını sarmaya çalıştık. Onların soğuktan ve açlıktan, en fazla da acıdan en az etkilenebileceği bir süreci yaratmaya çalıştık. Adıyaman’da, Pazarcık’ta, Maraş’ta, Elbistan’da, yine Antep’te, Hatay’da ve burada ilk iki gün AKP-MHP iktidarının olmadığını hepimiz biliyoruz. İnsanlar yaralarını dayanışarak sarmaya çalıştı, bir nebze de olsa hafifletmeye çalıştı. Ancak şunu ifade etmek isterim; sadece ilk iki gün değil hala iktidarın gidemediği giremediği köyler var. Oralarda hala enkazların altında insanlar. İlk günden beri şunu söyledik. Gönüllüler, HDP’liler, STÖ’ler, meslek örgütleri ve kendisine insanım diyen herkes depremzedelerle birlikte olmaya çalıştı. Ancak bizlerin yanında olmayan, depremzedelerin yanında olmayan iktidar 3 günden sonra ortaya çıktı ve bu sefer engellemelere başladı” sözleriyle iktidarı eleştirdi.

Buldan, “En üzücü olanı da bağış toplamak adıyla iki gün önce bütün kanallarda ortak yayın yapıldı. İnsanların acısı üzerinde tepinen bir iktidar gördük. Bu yapılan bağışların nereye gideceğinin takipçisi olacağımızın sözünü veriyoruz. Geçmiş dönemde yaşanan deprem bağışlarının nereye gittiğini hiç kimse bilmiyor. Ama bu son toplanan bağışların biz takipçisi olacağız. Bugün AKP hükümeti ile halkımız arasında büyük bir fay hattı oluştuğunu söylemek isterim. Büyük bir öfke var; yapılan yardımların engellenmesine öfke var, enkazların altında insanların kalmasına öfke var. Canlarını kurtarıp soğuktan ve açlıktan mağdur olan insanların öfkesi var. Bu öfke AKP’nin seçimlerde gitmesine mutlaka sebep olacaktır” diye konuştu.

“HERKESİN BİR TEK İSTEĞİ VAR; BİR AN ÖNCE HEPSİNİN BİRLİKTE İSTİFA ETMESİ”

Buldan, sözlerini istifa çağrısı yaptığı şu sözlerle tamamladı:

“Depremde yaşanan can kayıplarına ilişkin timsah gözyaşları dökmelerine gerek yok. Hiç kimse onlardan gözyaşı dökmelerini beklemiyor. Hiç kimse onlardan TV’lere çıkıp şov yapmalarını istemiyor. Herkesin bir tek isteği var; bir an önce hepsinin birlikte istifa etmesi. Bu kadar açık ve net konuşuyoruz. Neyi bekliyorsunuz? Enkazın altından binlerce insanın daha çıkmasını mı bekliyorsunuz istifa etmek için? İnsanda biraz vicdan olur, insanda biraz yüz olur! Siyaseten de vicdanen de ahlaken de yapılması gereken tek şey istifadır. Siz bırakın bu halk dayanışarak yaralarını zaten sarar. Bu yaraları sarmak için sizin timsah gözyaşı dökmenize gerek yok. Şunu bilin, gideceksiniz. Bu halkın öfkesi ve yaşadığı acılar sizi gönderecek.”