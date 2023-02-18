Depremzede isyan etti: 'Yardımlar yerine ulaşmıyor'

Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 17:05

Güncelleme: 18 Şubat 2023 - 17:05

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer deprem bölgesi Osmaniye'de, yurttaşlarla bir araya geldi. Bir depremzede, kendilerine yardımın ulaşmadığını belirterek Soyer’e şunları söyledi:

“Türkiye’nin her yerinden gelen yardımların, yurt dışından gelen yardımların hiçbirinden faydalanamıyoruz… İstediğim şu; benim evim var, benim arabam var, benim hiçbir şeye ihtiyacım yok. Sadece taşların üzerinde yatıyoruz. AFAD'a gittim. Çocuklarım var, ayakkabı artı sünger… Başka hiçbir şey istemiyoruz dedim. Benim bebeğim yok. Ben o gündür, bugündür. 13 gündür çocuk bezi, çocuk mamasını muhtardan oradan buradan temin ediyorum. AFAD'ın becerip de götüremediği yerleri, kendim dağıtıyorum.

"SESİMİ KİME DUYURACAĞIM?"

İstemek çok kötü bir şeymiş. Ben şimdiye kadar her geldiği kadarıyla kendi gücüme dayanarak veriyordum. O kadar zormuş ki, 'verebilir misiniz' demek. Çadırkentte mı yaşıyorsun dediler, gayet kibar bir şekilde, yok bahçede yaşıyorum dedim. 'Çadırkent dışında yapabileceğimiz bir yardım yok' dediler. Ben depremzede değil miyim? Burada yaşamıyorum diye sıkıntıyı çekmek mi zorundayız? Nereye gitsek biz bilmiyoruz, top oynuyorlar ya… Burası oraya gönderiyor, orası buraya gönderiyor. Ben derdimi kime anlatacağım? Yetkili kimse sesimi duysun. Gerçekten paranız nereye gidiyor bir araştırın, emin olun yerini bulmuyor."