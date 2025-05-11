PKK kongresini topladı, açıklama bekleniyor: Tuncer Bakırhan tarih verdi

Yayınlanma: 11.05.2025 - 23:09

Güncelleme: 11.05.2025 - 23:18

Terör örgütü PKK'nin 12. Kongresi’ni 5-7 Mayıs tarihleri arasında topladığını açıklamasının ardından DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan süreci değerlendirdi.

Habertürk TV'de konuşan Bakırhan, "Kongre toplandı, muhtemelen toplanan kongre süreçlerini de yakın zamanda duyacağız ama ben toplanan kongrenin Sayın Öcalan'ın yapmış olduğu yol haritasına uygun sonuçlar içereceğini düşünüyorum. Yani onun dışında bir sonuç, onun dışında başka bir şey içereceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla mesele silahsa, kongre ise çağrı yapıldı, kongre toplandı, yakın zamanda sonuçlarını açıklayacak. Birkaç gün içerisinde kongre kararları açıklanacak" ifadelerini kaydetti.

"PAZARLIK SÖZ KONUSU DEĞİL"

Sürece ilişkin; AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e katkılara için teşekkür eden Bakırhan, arka kapıda pazarlıkların yapılmadığını vurguladı.

Bakırhan, "Tedirginlik şu anda yürüyen sürece değil. Bence bu yürüyen süreç bir öncekinden daha açık, daha şeffaf bir şekilde yürüyor. Kimi yerlerde tartışıldığı gibi öyle arka kapılar arkasında bir pazarlık al ver, bu durumu söz konusu değil. Bizzat ben kendim İmralı Adası'na gittim. Sayın Öcanlan ile 4 saatlik bir görüşme yaptık. Orada çok enine boyuna sorular sorduk, cevaplar aldık. Bu sürece Türkiye'nin vicdanı yürütecek" dedi.

"ÖZGÜR ÖZEL BU SÜRECİ BOZAN BİR SÖYLEM İÇİNE GİRMEDİ"

Bakırhan, sürece ilişkin CHP Genel Başkanı Özel'in süreci bozan bir söylem içerisine girmediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Cumhuriyet Halk Partisi çok açık bir şekilde destekledi. 2013-2015'te bu meselenin onlar da Milletçi Hareket Partisi ile birlikte karşısındaydılar. Son süreçte hakkını vermek gerekiyor. Sayın Özgür Özel asla bu süreci bozan bir söylem ve pratikler içine girmedi. Bu da kıymetlidir, bu da değerlidir. Tam da Türkiye'yi düşünen, Türkiye'nin geleceğini düşünen, demokratik bir Türkiye'de kardeşçe kavga etmeden yaşayabilmenin en iyi adımlarından birisi aslında Sayın Özgür Özel'in de ortaya koymuş olduğu tavırdır. Dolayısıyla bunu biraz çoğaltmak lazım, büyütmek lazım, korkmamak lazım, kaygılanmamak lazım.

Bu topraklarda, bu coğrafyada yaşıyoruz. Bizim kendi ana dilimizi konuşmamız bu ülkeyi bölmez. Zaten konuşuyoruz. Şimdi Türkçe konuşabilir mi? Dil hangi ülkeyi bölmüş? Dünyada binlerce dil var. 2000 civarında dil var. 200'e yakın, 200 küsur devlet var. Eğer dil bölseydi şimdi 2000 tane ulus devlet olması gerekiyordu. Dil bölmez. Dili inkar etmek böler. Dili yok saymak böler. O dili kullananları ötekileştiren aslında bölücüdür, bölmeye çalışıyor.

Silah devreden çıkıyor. Ne güzel kavgasız, çatışmasız, demokratik bir siyasal zemin oluşacak. Demokratik bir ulusal sistem de oluşursa, insanların hani kumpas davalarıyla tutuklanmadığı, içeriye atılmadığı, ne bileyim, Türkiye'nin geleceğini gözeten bir anlayışla yargının, diğer işte erklerin de hareket ettiği bir Türkiye herkese kazandırır. Sadece bize değil, Cumhuriyet Halk Partilerine de kazandırır."

Bakırhan ayrıca Kürt hareketinin Türkiye'yi bölmek gibi bir hedefi olmadığını savunarak, şunları kaydetti:

"Bu bölünme korkusunu yaratan biz değildik. Çünkü Kürt hareketi hiçbir zaman Türkiye'yi bölmek gibi bir hedefi olmadı. Bu sistemin iktidarların toplumu Kürt karşıtı ya da siyaseti karşıtı bir noktaya getirmek için bilinçli olarak kullandıkları argümanlardı. Bu topraklar üzerinde yaşayan bütün farklılıkların, renklerin eşit yurttaşlar olduğu bir sistem öngörüyor. Sayın Öcalan kendisi söylüyor. "Evet diyor, biz cumhuriyet rejimine karşı değiliz. Ama cumhuriyet 2. yüzyılda demokratikleşmeli. Demokrasiye açık olmalı" Zaten sorunlarımızın temeli de demokratik olmayan cumhuriyet değil mi? Türkiye'nin cumhuriyette bir sorunu yok. Sadece demokrasi olsun diyor. Yerimi görsün, kültürümü görsün, varlığımı görsün. Ama birlikte yaşayalım. Dolayısıyla evet haklısınız, bir bölünme algısı oluşturuldu ama Türkiye toplumu emin olsun. Kimsenin yaşadığımız ve hepimizin dediği bu ülkeyi bölmek gibi bir derdi yok.

Biz eşit yaşamak istiyoruz. Eşit haklara sahip olmak istiyoruz. Bu ülke toprağının her karşısında bizim atalarımızın, dedelerimizin de alın teri var, kanı var. Kurtuluş Savaşı'nda birlikte olan, hatta tarihi daha geriye götürdüğümüz zaman, özellikle Sayın Öcalan'ın üzerinde bakın gönderme yaptığı, kanundan aldığı, günümüze kadar getirdiği. Hatta Selçuklarla, Şedadiler... Aslında ilk Türklerin Anadolu'ya girişi Kars'tır. Şedadilerle Selçuklar'ın ittifakıdır."