Yunanistan'a kaçarken yakalanmıştı: PKK zanlısı tutuklandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.

Yunanistan'a kaçarken yakalanmıştı: PKK zanlısı tutuklandı
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AA
Yayınlanma: 05.03.2025 - 10:38

Güvenlik güçleri tarafından iki gün önce 1. derece askeri yasak bölgede yakalanan terör örgütü PKK zanlısı M.L'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

TUTUKLANDI

Edirne Adliyesine sevk edilen M.L, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


Etiketler: #pkk #Yunanistan

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