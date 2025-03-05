Yunanistan'a kaçarken yakalanmıştı: PKK zanlısı tutuklandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.
Güvenlik güçleri tarafından iki gün önce 1. derece askeri yasak bölgede yakalanan terör örgütü PKK zanlısı M.L'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
TUTUKLANDI
Edirne Adliyesine sevk edilen M.L, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: #pkk #Yunanistan
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