Polis şiddet uygulamıştı: TÜİK'ten sonra yoğun bakımda

11 Haziran 2022 Cumartesi, 02:00

Memur ve işçi sendikaları yoksulluk ücretini açıklıyor ve miktar 19-20 bin TL arasında değişiyor. Ancak yeni göreve başlamış öğretmen 7 bin 500-8 bin TL maaş alıyor. Temmuz ayında memurlar ve emeklilerine yapılacak zam oranının belirleyicisi de bir anlamda TÜİK... Birleşik Kamu İş’e bağlı memur sendika başkanları, TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranını protesto etmek isterken polis şiddetine uğradı.

Gösteriye katılan sendika yöneticilerinin hemen hepsi biber gazından etkilendi. Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay’ın vücudunun önemli bölümü gaz yanığı oldu. Eğitim-İş Denizli Şube Başkanı Namık Kemal Aydoğan burnuna darbe aldı. Birleşik Kamu İş yöneticisi Mücahit Dede, kalp krizi geçirdi ve halen yoğun bakımda...

‘NASIL YAŞASINLAR?’

Yaşananları ve hedeflerini Cumhuriyet’e değerlendiren Kadem Özbay, “Bir öğretmen atandığında aldığı maaş ev kirasını ödemeye yetmiyor, nasıl yaşasın?” dedi. Aynı zamanda matematik öğretmeni olan Özbay, memurları anlamayan iktidarın “matematiğinin zayıf olduğunu” söyledi. Özbay, anayasal hak olan toplantı ve açıklama yapma hakkına da dikkat çekip “Uygulanan şiddetle topluma göz dağı verilmek isteniyor. Biz bu ülkenin taşında toprağında, suyunda, her zerresinde varız. Yılmayacağız” dedi. Özbay, anayasal hak olan toplantı ve açıklama yapma hakkına da dikkat çekip “Bu hakkımız gasp edildi. Uygulanan şiddetle topluma göz dağı verilmek isteniyor. Biz bu ülkenin taşında toprağında, suyunda, her zerresinde varız. Yılmayacağız” dedi.

Özbay, şöyle konuştu: “Önderimiz Atatürk’ün bize emanet ettiği üzere çağdaş, demokratik, laik bir ülke olarak özgürlüklerin temel insan haklarının gasp edilmediği, yurttaşların özgürce fikirlerini açıklayabildiği, fikri, vicdanı hür bir toplum için mücadeleye devam edeceğiz. Yerimiz belli. Emeğin, alın terinin, özgürlüklerin ve aydınlanmanın yanındayız.”