Polisten gazeteye 'sosyal mesafe' baskını

24 Kasım 2021 Çarşamba, 12:22

Kocaeli'de polis ekiplerinin kentte faaliyet gösteren Kocaeli Halk Gazetesi'ne "gazetede sosyal mesafeye uyulmadığı ve maske takılmadığı" gerekçesiyle baskın düzenlendiği öğrenildi.

Gazetenin haberine göre, gazetenin İzmit’teki ofisine sabah saat 09.45 sıralarında gelen iki polis memuru, "gazetede maske ve sosyal mesafeye uyulmadığı” iddiasıyla ihbar bulunduğunu belirterek, incelemelerde bulundu. Polis memurları, inceleme sonucunda olumsuz bir duruma rastlamadıklarını ve bu şekilde tutanak tutacaklarını belirtti. Tutanaktan bir örnek verilmesi talebini reddeden polis memurları daha sonra gazeteden ayrıldı.

Baskın sonrası gazeteden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

BİR TEK BİZE Mİ YASAK?

"Kocaeli il genelinde camilerde kısıtlama kaldırıldı. Cemaat omuz omza namaz kılıyor. Toplu taşıma araçlarında her gün binlerce insanımız dip dibe yolculuk ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin konserlerinde binlerce kişi yan yana duruyor. Ak Parti Danışma Toplantılarında Erdoğan’ın deyimiyle lebalep doldurulan salonlarda maske ve mesafe kuralına uyulmuyor. AVM’lerde ve marketlerde sosyal mesafe yok. İnsanlar sokaklarda maskesiz dolaşıyor. Kocaeli vaka sayısında Türkiye’de ilk sıralarda yer alıyor. Ancak Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu’nun aklına gelen, Kocaeli Halk Gazetesi’ni denetlemek!

BU NEYİN GÖZDAĞI?

Kocaeli Halk Gazetesi olarak, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu’na sesleniyoruz: vermek istediğiniz mesajı aldık. Ancak, Kocaeli halkının haklarını savunmaya, tüyü bitmemiş yetimin hakkını savunmaya, ilimizdeki yanlışlıklara ve yolsuzluklara karşı çıkmaya, bunların sorumlularını halka açıklamaya devam edeceğiz. Sözde ihbarla, gazetemize sabah saatlerinde devletimizin göz bebeği polis memurlarını yollayarak bizi korkutacağınızı, sindireceğinizi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. O polis memurlarını kamu mallarına çökenlere, rantçılara, ihalecilere göndermenizi öneririz. Kocaeli Halk Gazetesi, her hafta 20 bin adet baskısıyla ve internet sitesi yayınlarıyla gerçekleri yazmaya devam edecek.

YAVUZ, TİPİOĞLU VE BÜYÜKAKIN’A ÇAĞRI

Bu kentte, artık Kocaeli Halk Gazetesi gerçeği var. Yolsuzlukları, usulsüzlükleri, ihalelerdeki yanlışları, yönetim kusurlarını, halkı canından bezdiren uygulamaları cesurca yazan, eleştiren Kocaeli Halk Gazetesi, bu yoldan dönmeyecek. Bu kenti yönetenler de artık bu gerçeğe alışsalar iyi olur. Kamu mallarına çökenlerin, tüyü bitmemiş yetimin hakkına, halka ait olan mallara göz dikenlerin korkulu rüyası olmaya devam edeceğiz. Hakkımızda açılan davalar da bugünkü baskın gibi polisiye tedbirler de gerçekleri halkımıza açıklama kararlılığımızı azaltmak şöyle dursun, daha da artıracaktır. Vali Yavuz’un, Emniyet Müdürü Tipioğlu’nun ve Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın’ın bunu böyle bilmesini isteriz…"